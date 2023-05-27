وزير السكن: موقع سكنات عدل في “حوش الريح” قطب حضري (فيديو)

عمليات توزيع كبيرة للسكنات في ذكرى الاستقلال

يعدّ موقع سكنات “عدل” في حوش الريح بمنطقة مفتاح في البليدة، قطبا حضريا، يتشكّل من 10 آلاف وحدة سكنية، حسب ما جاء في حديث لوزير السكن والعمران والمدينة طارق بلعريبي.

بلعريبي قال في لقاء خاص مع التلفزيون العمومي يوم السبت:“حوش الريح، بـ10 آلاف وحدة سكنية، هو قطب حضري”. متابعا:”كل المرافق وكل التجهيزات التي يحتاجها القطب الحضري موجودة”.

وحول توزيع السكنات الجديدة، قال الوزير إن ذكرى عيد الاستقلال المقبلة، ستشهد عمليات ترحيل كبيرة عبر كامل التراب الوطني.

كما أشار بلعريبي في حديثه، إلى استمرار “الطابع الاجتماعي” لسياسات الحكومة، فيما يتعلّق بقطاع السكن.