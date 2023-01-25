عدل: توزيع كل السكنات التي هي قيد الإنجاز قبل نهاية السنة

أكد المدير العام لوكالة عدل فيصل زيتوني، تسليم كل السكنات التي هي في طور الإنجاز قبل نهاية السنة الجارية، والتي يصل عددها إلى 100 ألف وحدة سكنية.

وخلال استضافته ببرنامج “الشروق مورنينغ“، الأربعاء، قال زيتوني إن كل السكنات التي في طور الإنجاز سيتم تسليمها قبل نهاية السنة، حيث ستقوم الوكالة بتوزيع 100 ألف وحدة سكنية سنة 2023 بما فيها أصحاب الطعون الذين تم قبول ملفاتهم.

وصرح المسؤول الأول عن الوكالة أن سنة 2023 ستكون بنسبة كبيرة آخر سنة لتوزيع سكنات عدل وطي هذا الملف، إلاَ في حال وجود عراقيل في نوعية الأرض التي يمكن أن تؤخر العملية.

من جهة أخرى، كشف زيتوني عن وجود 15 ألف مكتتب لم يستلموا مفاتيحهم منذ شهر نوفمبر الماضي، مشيرا إلى أن الوكالة منحت مهلة 15 يوما للمكتتبين المتأخرين والتي انتهت الثلاثاء 24 جانفي.

وفي السياق ذاته، أوضح ضيف المورنينغ بأن الوكالة ستقوم بتبليغ المكتتبين المتأخرين عبر البريد الإلكتروني في مهلة 8 أيام.