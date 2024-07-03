-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

الرئيس تبون يعزّي بوتين في وفاة السفير الروسي لدى الجزائر

الشروق أونلاين
  • 140
  • 0
الرئيس تبون يعزّي بوتين في وفاة السفير الروسي لدى الجزائر
ح.م
لقاء سابق بين الرئيس تبون ونظيره الروسي

على إثر وفاة سفير فيدرالية روسيا بالجزائر فاليريان شوفاييف، وجّه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يوم الأربعاء، رسالة تعزية إلى نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وقال الرئيس تبون في رسالة التعزية إن شوفاييف “مثّل بلاده أحسن تمثيل، وساهم أيّما مساهمة في تعزيز وتوطيد علاقات الصداقة والتعاون بين بلدينا الصديقين”.

“وعلى إثر هذه الفاجعة، أتقدم باسمي الشخصي وباسم الجزائر شعبا وحكومة، بخالص التعازي للحكومة ولشعب فيديرالية روسيا الصديقة. ومن خلالكم لعائلة الفقيد”، يضيف الرئيس.

وأعلنت وزارة الخارجية الروسية في بيان أصدرته في وقت سابق من اليوم، عن وفاة السفير شوفاييف عن عمر يناهز 69 عام.

ووصفت الخارجية سفيرها الراحل بأنه “مهني لامع ودبلوماسي مثقف ومعرّب راسخ. وكان في الوقت نفسه، إنسانا متواضعا ورفيقا وصديقا ومعلّما حقيقيا”.

كما أعربت الوزارة عن “حزنها على هذه الخسارة التي لا يمكن تعويضها”. مقدّمة تعازيها لعائلة وأصدقاء الفقيد.

وشغل شوفاييف منصب السفارة الروسية لدى الجزائر منذ 2022. وكان قد تولى قبل ذلك سفارات بلاده لدى كل من ليبيا والعراق والمغرب.

مقالات ذات صلة
الجزائريون أمام حتمية التوحّد لمواجهة اليمين الفرنسي المتطرف

الجزائريون أمام حتمية التوحّد لمواجهة اليمين الفرنسي المتطرف

أخبار الجزائر ليوم الأربعاء 03 جويلية 2024

أخبار الجزائر ليوم الأربعاء 03 جويلية 2024

البنك الدولي يبدي استعداده لدعم تطوير المشاريع الاستراتيجية لسوناطراك

البنك الدولي يبدي استعداده لدعم تطوير المشاريع الاستراتيجية لسوناطراك

الجبة “القبائلية”.. لباس أصيل يتحدى الموضة

الجبة “القبائلية”.. لباس أصيل يتحدى الموضة

الرئيس تبون يهنئ نظيره الموريتاني بمناسبة إعادة انتخابه

الرئيس تبون يهنئ نظيره الموريتاني بمناسبة إعادة انتخابه

هذه مؤشرات التصحيح الأول لامتحان بكالوريا 2024

هذه مؤشرات التصحيح الأول لامتحان بكالوريا 2024

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد