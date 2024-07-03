الرئيس تبون يعزّي بوتين في وفاة السفير الروسي لدى الجزائر

على إثر وفاة سفير فيدرالية روسيا بالجزائر فاليريان شوفاييف، وجّه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يوم الأربعاء، رسالة تعزية إلى نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وقال الرئيس تبون في رسالة التعزية إن شوفاييف “مثّل بلاده أحسن تمثيل، وساهم أيّما مساهمة في تعزيز وتوطيد علاقات الصداقة والتعاون بين بلدينا الصديقين”.

“وعلى إثر هذه الفاجعة، أتقدم باسمي الشخصي وباسم الجزائر شعبا وحكومة، بخالص التعازي للحكومة ولشعب فيديرالية روسيا الصديقة. ومن خلالكم لعائلة الفقيد”، يضيف الرئيس.

وأعلنت وزارة الخارجية الروسية في بيان أصدرته في وقت سابق من اليوم، عن وفاة السفير شوفاييف عن عمر يناهز 69 عام.

ووصفت الخارجية سفيرها الراحل بأنه “مهني لامع ودبلوماسي مثقف ومعرّب راسخ. وكان في الوقت نفسه، إنسانا متواضعا ورفيقا وصديقا ومعلّما حقيقيا”.

كما أعربت الوزارة عن “حزنها على هذه الخسارة التي لا يمكن تعويضها”. مقدّمة تعازيها لعائلة وأصدقاء الفقيد.

وشغل شوفاييف منصب السفارة الروسية لدى الجزائر منذ 2022. وكان قد تولى قبل ذلك سفارات بلاده لدى كل من ليبيا والعراق والمغرب.