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الجزائر

الرئيس تبون يفتتح الطبعة الـ57 لمعرض الجزائر الدولي

الشروق أونلاين
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الرئيس تبون يفتتح الطبعة الـ57 لمعرض الجزائر الدولي
رئاسة الجمهورية (شبكات)

أشرف رئيس الجمهورية، اعبد المجيد تبون، بعد ظهر اليوم الاثنين، 22 جوان، بقصر المعارض بالصنوبر البحري، على افتتاح الطبعة الـ 57 لمعرض الجزائر الدولي، المنظمة هذه السنة تحت شعار “الثقة والاستقرار من اجل نمو مستدام”.

ووفقا لما نقله التلفزيون الجزائري، كان في استقبال الرئيس تبون لدى وصوله إلى قصر المعارض، كبار المسؤولين في الدولة وأعضاء من الحكومة، إلى جانب ممثلين عن هيئات ومؤسسات اقتصادية.

واستهل الرئيس تبون زيارته إلى المعرض الذي يعرف مشاركة فاعلين اقتصاديين ومؤسسات وطنية وأجنبية، بالوقوف عند جناح إسبانيا، ضيف شرف هذه الطبعة، والتي تشارك بالعديد من المؤسسات الاقتصادية.

وقدمت وزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، آمال عبد اللطيف، عرضا مفصلا بالإحصائيات والأرقام حول الطبعة الـ 57 لمعرض الجزائر الدولي، تابعه الرئيس تبون.

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