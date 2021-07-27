الرئيس تبون يكرم الطلبة المتفوقين في شهادة البكالوريا

أشرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الثلاثاء، بقصر الشعب على تكريم الطلبة المتفوقين الأوائل في شهادة البكالوريا لدورة جوان 2021.

وقام الرئيس تبون خلال هذا التقليد السنوي الذي احتضنه قصر الشعب، بتقليد المتفوقين الثلاثة الأوائل بالميداليات الذهبية الفضية والبرونزية.

كما تم تكريم المتفوقين الأوائل في فئة ذوي الاحتياجات الخاصة وكذا المتفوقين الأوائل حسب الشعب.

وتصدرت الطالبة شعيب آية وصال شهيناز، ابنة ولاية ورقلة، قائمة المتفوقين بافتكاكها أعلى معدل على المستوى الوطني بـ 19.24، في شعبة تقني رياضي، تليها ببون بشرى من ولاية المسيلة والتي تحصلت على ثاني أعلى معدل وطنيا بـ 19.24 في شعبة تقني رياضي، وحل لهوازي قايا من ولاية تيزي وزو ثالثا على المستوى الوطني بمعدل 19.22 في شعبة رياضيات.

الإعلان عن نتائج البكالوريا وهذه نسبة النجاح

وكشف وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، الخميس 22 جويلية، أن نسبة النجاح بلغت 61.17 بالمئة على اعتبار أن معدل الانتقال هو 9.50 من 20.

وقال الوزير خلال ندوة صحافية حول نتائج امتحان شهادة البكالوريا، دورة 2021، إن إعلان النتائج تقرر أن يكون بعد العيد تفاديا لتعكير فرحة العائلات التي تكون نتائج أبنائها سلبية.

وأضاف أن النتائج ستكون متاحة عبر الهواتف النقالة للمتعاملين الثلاث، والديوان الوطني للمسابقات والفضاء الرقمي لأولياء التلاميذ وأيضا عبر المؤسسات التربوية في نفس التوقيت.

الرابط بالنسبة للمتمدرسين الاحرار

https://bac.onec.dz

الرابط بالنسبة للمترشحين المتمدرسين عبر فضاء الاولياء https://tharwa.education.gov.dz

وطالب الوزير التلاميذ الذين يتمكنون من معرفة النتائج عبر الوسائط التكنولوجية بتجنب الذهاب للمؤسسات التعليمية وترك الفرصة للذين لم يتمكنوا وذلك تفاديا للإصابة بفيروس كورونا.

في ذات السياق أشار إلى أن هذه الدورة هي الثانية التي تنظم في خضم الجائحة، وبشر بالنتائج الإيجابية المحققة التي تعكس حسبه تحكم الدولة في الوضع والتعايش مع الجائحة.

وزارة التربية تكشف عن تاريخ نشر نتائج البكالوريا

وكانت وزارة التربية قد أعلنت في وقت سابق أن تاريخ إعلان نتائج البكالوريا دورة جوان 2021 سيكون يوم الخميس 22 جويلية الجاري ابتداء من الساعة الرابعة عصرا.

وأكدت الوزارة في بيان لها، السبت، أن النتائج ستكون عبر موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات ومجانا عن طريق الهواتف النقالة للمتعاملين الثلاث عبر الرسائل النصية.

بيان وزارة التربية:

تعلن وزارة التربية الوطنية أنه سيتم إشهار نتائج امتحان شهادة البكالوريا دورة جوان 2021 يوم الخميس 22 جويلية 2021 ابتداء من الساعة الرابعة مساء (16 :00سا):

1- بالنسبة للمترشحين المتمدرسين والأحرار:

– عبر موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات: https://bac.onec.dz – مجانا عن طريق الهواتف النقالة للمتعاملين الثلاث: موبيليس، أوريدو وجيزي عبر

الرسائل النصية القصيرة بتشكيل الرمز #567 *

2- بالنسبة للمترشحين المتمدرسين:

عبر فضاء الأولياء : https://tharwa.education.gov.dz – عبر إشهار قوائم التلاميذ الناجحين في نفس اليوم ونفس التوقيت على مستوى كل المؤسسات التعليمية التي اجتاز تلاميذها الامتحان.

وإذ تتقدم وزارة التربية الوطنية بالشكر الجزيل لمؤسسة اتصالات الجزائر والمتعاملين الثلاث، والامتنان والعرفان للأسرة التربوية وجميع الشركاء والاجتماعيين وكافة المساهمين في إنجاح هذه الدورة، فإنها تتمنى التوفيق والنجاح لبناتنا وأبنائنا المترشحين.