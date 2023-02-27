الرئيس تبون يمنح رئيس أساقفة الجزائر الجنسية الجزائرية

منح رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، رئيس أساقفة الجزائر، جون بول فيسكو، الجنسية الجزائرية، بموجب مرسوم رئاسي.

وجاء في نص المرسوم الرئاسي: “يتجنس بالجنسية الجزائرية ضمن شروط المادة 10 من الأمر رقم 70-86 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية، المعدل والمتمم، الشخص الآتي اسمه: فيسكو جون بول، المولود في 10 مارس سنة 1962 بليون (فرنسا)، ابن مارين فيسكو ومونيك دونيز أدريان شايان، المقيم بوهران”.

وقد تم تعيين جون بول فيسكو رئيسا جديدا لأساقفة الجزائر في ديسمبر 2021 وقد شغل سابقا منصب أسقف وهران، ويملك شهادة في قانون الأعمال وشهادة الدراسات العليا في التجارة (باريس). وقد مارس مهنة المحاماة من 1989 إلى غاية 1995.

ويشتغل جون بول فيسكو منذ 2002 بالجزائر حيث عمل بسيدي بلعباس وتلمسان وشغل منصب النائب الأسقفي العام للأبرشية بوهران من 2005 و2010 قبل تعيينه أسقفا في نفس المدينة عام 2012.