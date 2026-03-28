الرئيس تبون يهنئ جامعتي باب الزوار وبلعباس

على دخولهما لأول مرة تصنيف "QS" العالمي

هنأ رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يوم السبت، في منشور على فيسبوك، جامعتي باب الزوار في العاصمة وسيدي بلعباس، على دخولهما لأول مرة تصنيف “QS” العالمي.

وجاء في تهنئة الرئيس تبون:”أهنئ طلبة وأساتذة جامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا بالعاصمة، وجامعة الجيلالي اليابس بسيدي بلعباس، على دخولهما لأول مرة تصنيف QS العالمي ضمن أفضل 450 جامعة عبر العالم حسب التخصصات”.

وحصلت جامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا في باب الزوار، على المرتبة الأولى مغاربيا في مجال هندسة البترول، بعد تصنيفها ضمن أفضل 101- 105 مؤسسة جامعية عالميا.

كما حقّقت الجامعة أفضل ترتيب مغاربي بعد تصنيفها ضمن أفضل 401-450 جامعة عالميا، في مجال الهندسة الكهربائية والإلكترونية. وضمن أفضل 651- 700 جامعة في مجال علوم الحاسوب ونظم المعلومات.

الريادة المغاربية كانت لجامعة الجيلالي اليابس في سيدي بلعباس أيضا، بعد تصنيفها ضمن أفضل 401-450 جامعة في مجال الهندسة الميكانيكية والطيران والتصنيع.

من جهته، اعتبر وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري في وقت سابق، دخول الجامعات الجزائرية هذا التصنيف “قفزة نوعية للقطاع في الجزائر”.

ويعتمد تصنيف “QS” في تصنيفه للجامعات حول العالم، على عدّة معايير من قبيل مؤهلات الأساتذة والنشاط البحثي والشراكات الجامعية وتجربة الطلاب.