الرئيس تبون يُدشن المركز الوطني للخدمات الرقمية

أشرف رئيس الجمهورية عبد المجيـد تبون، اليوم الأحد، على تدشين المركز الوطني للخدمات الرقمية بالمحمدية بالجزائر العاصمة.

ويعد المركز الوطني الجزائري للخدمات الرقمية بالمحمدية إنجازا استراتيجيا يعكس التزام الدولة بتعزيز سيادتها الرقمية وبناء بنية تحتية رقمية حديثة وآمنة.

كما يعد المركز الأول من نوعه في الجزائر ويرتكز على مركزين وطنيين للبيانات عاليي التوافرية يعملان وفق نمط التشغيل المتزامن لضمان توافر الخدمة دون انقطاع

وصُمم المركز الوطني الجزائري للخدمات الرقمية بالمحمدية وفق أحدث المعايير الدولية في مجالات البناء والأمن والمرونة التشغيلية لمراكز البيانات ويعتمد على نمط التشغيل ”نشط – نشط” بما يضمن المراقبة المستمرة والتشغيل الفعال والمحافظة على الجاهزية التشغيلية للبنية التحتية للشبكات والأنظمة المعلوماتية ومنصات الحوسبة السحابية ومرافق البيانات إضافة إلى البوابة الوطنية للخدمات العمومية وقاعدة البيانات الوطنية

ويتولى المركز الوطني الجزائري للخدمات الرقمية بالمحمدية إدارة البنية التقنية وضمان توافر الخدمات واستمرارية الأعمال من خلال اعتماد أنظمة مراقبة وتحكم مركزية متقدمة وتطبيق إجراءات تشغيلية ومعايير عمل معتمدة تمكن من الكشف الاستباقي عن الأعطال والاختلالات ومعالجتها كما يضطلع بمهام إدارة الحوادث والمشكلات التقنية وتنفيذ التدخلات التصحيحية والعلاجية والوقائية.