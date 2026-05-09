الرابطة المحترفة الأولى.. تعيين حكام المباريات المتأخرة

عيّنت اللجنة الفيدرالية للتحكيم حكام مبارتين متأخرتين، من بطولة الرابطة المحترفة الأولى.

وسيدير الحكم يحيى دهار اللقاء المتأخر عن الجولة 19 ، والذي سيجمع بين شبيبة الساورة وشباب بلوزداد.

أما لقاء اتحاد العاصمة وترجي مستغانم المتأخر عن الجولة 27 فسيديره الحكم الرئيسي، هيثم غوثي.

وتلعب مباراة شبيبة الساورة وشباب بلوزداد يوم الثلاثاء المقبل، بداية من الساعة الثامنة مساءً.

في حين ستجرى مباراة اتحاد العاصمة وترجي مستغانم، في نفس اليوم، بداية من الساعة السابعة مساءً، بملعب 5 جويلية.

