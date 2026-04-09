الرابطة تحدد موعد إجراء مباريات الجولة 27 من المحترف الأول

حددت رابطة كرة القدم المحترفة موعد إجراء مباريات الجولة 27 من المحترف الأول.

وستلعب مباريات الجولة يوم 17 أفريل الجاري، ما عدا مباراة النادي الرياضي القسنطيني ومولودية الجزائر المبرمجة يوم 16 أفريل على الساعة السادسة مساءً،

وبرمجت مباراة مستقبل الرويسات وشبيبة القبائل، المبرمجة على الساعة الرابعة عصراً.

وستلعب بقية اللقاءات المبرمجة يوم 17 أفريل، على الساعة السادسة إلا ربع.

وأجلت الرابطة مبارتين عن هذه الجولة ويتعلق الأمر بلقاء شباب بلوزداد أمام نجم بن عكنون، ولقاء اتحاد العاصمة أمام ترجي مستغانم.

وتم تأجيل اللقاءين بسبب خوض شباب بلوزداد واتحاد العاصمة، إياب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.