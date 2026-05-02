الرابطة توافق على طلب إدارة اتحاد العاصمة

أعلنت رابطة كرة القدم المحترفة عن تأجيل المباراة التي كانت مقررة بين نادي اتحاد الجزائر ونادي أتلتيك بارادو، ضمن تسوية رزنامة الجولة الـ18 من المحترف الأول.

وكانت مباراة اتحاد العاصمة ونادي بارادو مبرمجة هذا الإثنين 4 ماي، بملعب 5 جويلية.

ووافقت الرابطة على طلب الاتحاد بتأجيل المباراة، من أجل تفرغ الفريق للتحضير لذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وسيسمح التأجيل بتجنب أي إصابات في تشكيلة الاتحاد، وكذا التركيز الكلي على المواجهة الهامة المنتظرة أمام الزمالك المصري.

ويستقبل اتحاد العاصمة، نادي الزمالك المصري يوم 9 ماي الجاري، بملعب 5 جويلية، في إطار ذهاب نهاي كأس “الكاف”، وستلعب مباراة الغياب بمصر، يوم 16 من نفس الشهر.