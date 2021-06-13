الراتب السنوي يعرقل انتقال غزال مع بشكتاش التركي

الإدارة لم تتفق معه بخصوص هذه النقطة

لازال الدولي الجزائري، رشيد غزال، نجم نادي ليستر سيتي الانجليزي لم يحسم وجهته بشكل نهائي الموسم المقبل بعد أن وضع شرطا ماليا كبيرا للانتقال إلى نادي بشكتاش التركي، الذي لعب معه الموسم الماضي على شكل إعارة قادما من النادي الانجليزي، ما سبب مشكلة كبيرة للنادي التركي، الذي يبحث بكل الطرق عن شراء عقد النجم الجزائري المطلوب بقوة في سوق التحويلات الصيفة بعد الموسم الكبير الذي قدمه مع بشكتاش.

وكان غزال ساهم بشكل مباشر في تتويج نادي بشكتاش بلقب الدوري التركي وكأس تركيا الموسم المنصرم، وبرز كنجم أول في النادي، حيث شارك في 35 مباراة سجل خلالها ثمانية أهداف وصنع 18 هدفا آخر، وهو الذي كان انضم إلى النادي في آخر لحظات الميركاتو الصيفي قادما من ليستر على سبيل الإعارة، وقالت صحيفة “حريات” التركية المعروفة، في تقرير لها عن ملف المفاوضات بين إدارة بشكتاش وغزال، إن الأخير رفع سقف مطالبه المالية عاليا مقارنة بالموسم الماضي، حيث طالب الإدارة بالحصول على راتب سنوي يقدر بـ2.5 مليون يورو، في وقت كان يتلقى فيه 1.5 مليون يورو الموسم المنصرم.

إلى ذلك، أشار نفس المصدر إلى أن هذا المبلغ يتجاوز حاليا قدرات إدارة نادي بشكتاش، وإلى أن المسيرين سيواصلون التفاوض مع غزال من أجل تخفيض مطالبه المالية، وتريد إدارة بطل تركيا أن يخفض نجم “الخضر” راتبه إلى ما تحت عتبة 2 مليون يورو حتى تتمكن من التعامل مع هذا الرقم داخل النادي، على اعتبار أن رواتب اللاعبين الآخرين تقل عن هذا الرقم بفارق كبير.

ولا زال موضوع حسم صفقة غزال حديث وسائل الإعلام التركية، خاصة في ظل ارتفاع عدد الأندية المهتمة بخدماته، في موقف يبدو في صالح إدارة ليستر سيتي الانجليزي الراغبة في الحصول على صفقة مربحة بعد أن كانت دفعت نحو 14 مليون يورو لضمه من نادي موناكو الفرنسي عام 2018، خاصة بعد دخول نادي فينرباتشي، حسب موقع “فاناتيك” التركي، خلال الساعات الماضية دائرة المهتمين بغزال، حيث يسعى لخطف النجم الجزائري من الغريم بشكتاش ليجاور النجم الألماني مسعود أوزيل، ويراهن فينرباتشي على قدراته المالية لإقناع غزال، رغم أن الأخير لا يريد اللعب في تركيا لفريق آخر غير بشكتاش.

يجدر الإشارة إلى أن غزال لا زال يرتبط بعقد مع نادي ليستر سيتي الانجليزي إلى غاية صيف 2022، وعلى كل من يرغب في الحصول على خدماته التفاوض مع إدارة النادي الانجليزي، التي تريد الحصول على مبلغ لا يقل عن 10 ملايين يورو لبيع عقده.