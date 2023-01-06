الرياضات الشتوية.. فرصة لرفع اللياقة البدنية وفقدان الوزن في أجواء استثنائية

توفر ممارسة الرياضة في الأجواء الباردة، عددا لا يحصى من الفوائد لجسم المرأة، تبدأ بالمحافظة على صحة كل عضو فيه وتنعكس على إنجازها في مختلف ميادين الحياة، فالرياضات الشتوية تمد الجسم بطاقة غير عادية، وتحافظ على الصحة النفسية أيضا والجمال، فابحثي عن التي تناسبك.

تمارين البطن والصدر

تمارين البطن التقليدية التي تتم ممارستها دون استخدام الأجهزة في البيت أو حتى في الجيم على السجاد، هي من أكثر التمارين الرياضية التي تتطلب جهدا كبيرا، شأنها شأن تمارين الصدر التي تتم ممارستها عن طريق دفع الجسم باستخدام اليدين، تكون هذه مناعة ضد أمراض الشتاء الصدرية خاصة، لها نتائج مبهرة في فقدان الوزن ونحت الخصر، وإبراز المناطق الأنثوية، لكن الخبراء لا ينصحون بممارستها من دون تأطير، ويحذرون من المرور إليها مباشرة دون البدء بتمارين الإحماء.

المشي السريع والجري

من الرياضات البسيطة التي يمكن لجميع النساء ممارستها في فصل الشتاء، سواء في فناء المنزل أم خارجه في الأماكن المفتوحة، وتظهر نتائجها سريعا، كما أنها تحفز المرأة في الكثير من الجوانب أيضا، ويعتبر موسم البرد المناسب لها، متى يكون الهواء نقيا خاليا من الشوائب، كنتيجة لتساقط الأمطار، لكن عليك اختيار التوقيت المناسب والجو كذلك.

الرقص وتمارين الزامبا

تعتبر بعض النساء الرقص كهواية للترويح عن النفس، لكنه في الواقع رياضة مفيدة جدا تساعد في التخلص من الطاقة السلبية والوزن الزائد، وترفع اللياقة البدنية بشكل ملحوظ، بالإضافة إلى كل هذا، يمكن ممارستها في المنزل دون الانخراط في نواد خاصة، استعيني بموسيقى اليوتيوب التحفيزية.

إلى جانب ما تم ذكره، هناك عشرات الرياضات الأخرى، منها ما هو تقليدي ومنها ما هو نادر، وقد تحظين بفرصة ممارسة التزلج في الشتاء بحسب طبيعة المنطقة التي تقيمين بها..

فوائد عديدة لممارسة الرياضة في فصل الشتاء

الحفاظ على اللياقة البدنية وزيادة القدرة على التحمل، هي أهم نتائج تأدية التمارين الرياضية في الهواء الطلق، في الجو البارد، إذا كنت تودين تقوية جسمك إلى حد بعيد، عليك بالاستيقاظ في الصباح الباكر، و20 دقيقة من التمارين في فناء المنزل كافية، لكنها تستحق منك إرادة حقيقية في الشتاء. قد تساعدك ممارسة الرياضة في فصل الشتاء على إنقاص الوزن والتخلص من السمنة المفرطة، لأنها تحفز الجسم على حرق المزيد من السعرات الحرارية، شرط أن تلجئي إلى نظام غذائي صحي بالموازاة مع التمارين. هذا، وتحفز الرياضة جهازك الهضمي على القيام بوظائفه الحيوية بشكل أفضل في موسم البرد، عند المواظبة على القيام بالتمارين بصفة منتظمة، لأن النشاط الحركي يعزز التروية الدموية التي تمتد إلى الأمعاء والمعدة، بالتالي، تقل فرص الإصابة بعسر الهضم والإمساك والانتفاخ.

يؤكد الأخصائيون النفسيون على أن لتأدية التمارين الرياضية في فصل الشتاء تأثيرا إيجابيا على الصحة النفسية، حيث تساهم في تحسين الحالة المزاجية والوقاية من الاكتئاب، كما ترفع ثقة المرأة في جسمها وتشعرها بطاقة الإنجاز والتميز.

للرياضات الشتوية خصال علاجية للجسم، حيث تساهم بشكل كبير في تخفيف التهاب المفاصل، وما يصاحبه من أعراض، مثل الألم والتورم، وتزيد قوتها ومرونتها، كما تقوي العضلات، كما تعمل الرياضات الشتوية على تقليل فرص الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا، لأنها تحسن من تدفق الدم المحمل بالأكسجين إلى الأعضاء التي يتكون منها الجهاز المناعي، مثل الجلد والطحال.

ما يجب معرفته عن ممارسة التمارين الرياضية في الشتاء

تمارين الإحماء في غاية الأهمية، عليك إجراؤها في كل مرة لتهيئة العضلات والمفاصل لممارسة الرياضة وتجنب التعرض للإصابات الخطيرة في العظام والعضلات، واختيار الملابس المناسبة، خاصة عند ممارسة الرياضة في الهواء الطلق، فكلما كانت ملابسك دافئة ساعدتك على الإحماء بسرعة والحفاظ على حرارة الجسم، وحرق الدهون أسرع.

عدم ممارسة الرياضة في المرتفعات الجبلية والأماكن المفتوحة والساحات، واستبدال ذلك بإجراء التمارين داخل المنزل في الأيام شديدة البرودة، حتى لا تتعرضي لنزلات برد قوية، مع ضرورة التنفس من الأنف أثناء التمرين، والحصول على قسط من الراحة بين كل تمرينين.

تناول وجبة متوازنة قبل التمرين، لإمداد الجسم بالعناصر الغذائية اللازمة للحصول على الطاقة الكافية، لتفادي الدوخة أو الوهن، وشرب كمية وافرة من السوائل الصحية (الماء، العصائر الطبيعية، الشاي..)، للحفاظ على ترطيب الجسم وحمايته من الجفاف، ولا تنسي أن تأخذي وجبة أخرى بعد التمرين، لتعويض الفيتامينات والمعادن المفقودة عن طريق التعرق.

سيتعرق جسمك حتى ولو كان الجو باردا جدا، لذلك، فإن الاستحمام بالماء الدافئ بعد التمرين ضروري للتخلص من آثار العرق والروائح الكريهة.

لا تغيري برنامجك الرياضي إلا للضرورة، فالاستمرار يظهر لك نتائج رائعة، ستجعلك تفخرين بها لاحقا.