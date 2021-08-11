الزمالك يشترط إخضاع عريبي لفحص طبي معمق ومدرب الترجي يرد عليه!

المهاجم الجزائري طلب مليون دولار كراتب سنوي

اشترط نادي الزمالك المصري نجاح اللاعب الجزائري كريم عريبي، مهاجم نيم الفرنسي، في اجتياز الفحص الطبي، من أجل إتمام صفقة انتقاله إلى النادي، لاسيما وأن الفريق بحاجة ماسة في الوقت الراهن لمهاجم بمثل مواصفات عريبي، هداف رابطة أبطال إفريقيا الموسم الماضي.

ودخل عريبي، في مفاوضات مرة أخرى مع نادي الزمالك، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد تعثر انتقاله إلى صفوف الترجي التونسي في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكشف موقع “المصري” اليوم” أن الزمالك تفاوض مع اللاعب على الأمور المادية، حيث طلب عريبي الحصول على مليون دولار في الموسم الواحد، إلا أن مسؤولي الأبيض يحاولون تخفيض الراتب السنوي للاعب إلى 600 ألف دولار.

وأضاف الموقع أن عريبي، يعتبر ضمن الصفقات التي حددها الفرنسي باتريس كارتيرون، مدرب “القلعة البيضاء”، وتحديدا بعد تعثر ضم الكونغولي بن مالانغو، مهاجم فريق الرجاء المغربي، الذي انتقل إلى الشارقة الإماراتي. كما اشترط مسؤولو النادي على اللاعب خضوعه للفحص الطبي الشامل قبل التوقيع، وذلك بعدما انتشرت تقارير تونسية حول فشل انتقاله للترجي بسبب تعرضه لإصابة أسفل الظهر، وهو الأمر الذي نفاه كريم عريبي وشدد على أن تعثر انضمامه للفريق التونسي سببه المقابل المادي.

وقال عريبي في هذا السياق لـ”الشروق”: “خبر فشل إمضائي في الترجي التونسي بسبب الإصابة..لا أساس له من الصحة، الحمد لله اجتزت كل الفحوص اللازمة ولم تُسجل هناك أي مشكلة”، قبل أن يضيف: “أنا أتساءل كيف أن إدارة الترجي كانت تريد الإمضاء للاعب مصاب مقابل تخفيض 50 في المائة من مطالبه المالية”.

ورغم ذلك لم يتوان المدرب الجديد للترجي التونسي راضي الجعايدي، في الرد مجددا على الدولي الجزائري كريم عريبي، حيث أكد أنه يعرف اللاعب كريم عريبي ويعرف إمكانياته، غير أنه فشل في الاختبارات الطبية وهو ما منعه من الإمضاء مع الترجي، وبالتالي وجب تجاوز الموضوع.

وقال الجعايدي خلال الندوة الصحفية التي أقيمت بمناسبة تقديمه كمدرب جديد للترجي الرياضي التونسي: “أعرف كريم عريبي وشاهدته لكن للأسف، اللاعب فشل في الاختبارات الطبية، علينا الآن تجاوز ذلك”.