الزوائد الجلدية حول الأظافر أو “بونتاف .. ما هي وسائل العناية لعلاجها

يؤدي إهمال العناية بالأظافر، والاستخدام المتكرر لمنتجات الغسيل ومستحضرات التجميل، إلى عرقلة مسار الأظافر، ونموها في الاتجاه الخاطئ، مع تراكم كتلة جلدية في محيطها، تمنع مرور الأكسجين، ما يشكل ما يسمى بـ”بونتاف”.. وهو مشكل، يصيب أصابع القدمين واليدين، مزعج جدا، وعند محاولة التخلص منه بشكل عشوائي، قد يتسبب في ألم فظيع، مع احتمالية تورم وتعفن محيط الظفر سريعا.

خطوات تمنع أو تحد من ظهور مشكل الجلد الزائد حول الأظافر

العناية الصحيحة بالأظافر ومحيطها، تقيك من العديد من المشاكل الجمالية والصحية، لمعرفة كيف تتم، استشارت الشروق العربي بعض الخبراء، وجمعت لك هذه الخطوات:

تفادي المنتجات الضارة، واستخدام القفازات، عند التنظيف المطول داخل المنزل، مع تجفيف اليدين والقدمين جيدا. ذلك، أن الرطوبة التي تبقى على الأصابع تساهم بشكل كبير في تكاثر البكتيريا.

تفادي استخدام جميع أنواع الأظافر الاصطناعية، لكونها تزيد الاحتكاك مع الجلد، مسببة التهابات، فضلا عن خطر المواد اللاصقة التي تستعمل لتثبيتها.

عدم إطالة الأظافر، وتقليمها بشكل منتظم، مع إزالة الجلد الميت المحيط بها، بأداة خاصة، والحرص على عدم إزالة الجلد الحي الذي يشكل دعامة الظفر. وفي هذه العملية، يستحسن استخدام المبرد الخشبي، بدل المعدني، لكون هذا الأخير يحمل الكثير من الفطريات، ويساعد في تكاثرها، ويقصف الظفر. وهذا، لا يمنع من تعقيمه جيدا قبل كل استخدام.

حماية الأيدي والأرجل من التعرض للبرودة القاسية في فصل الشتاء، مع الابتعاد التام عن الجوارب والقفازات المصنعة من مواد مكررة. فالأفضل، استخدام المصنوعة من الصوف، أو القطنية، وغسلها جيدا بالصابون، وتعريضها للشمس بعد كل استعمال.

العلاج الطبي، ووصفات طبيعية

مهما تجنبت مشكل الجلد الزائد حول الأظافر، قد يأتي يوم وتواجهينه.. إذا لاحظت انتفاخا حول الظفر، أو تغير لون المحيط من الطبيعي إلى الأصفر، أو الأزرق أو الأخضر، فلا تترددي في زيارة الطبيب، أو اقصدي أقرب صيدلية، للحصول على المضادات الحيوية المناسبة.

استعملي أداة تقليم خاصة، فردية، يستحسن أن تكون جديدة ومعقمة، لتفادي نقل عدوى خطيرة إلى الأصبع في حالة مرض، وابتعدي عن توظيف الكحول او المستحضرات التي تحتوي هذه المادة، لأنه مثبت علميا قدرتها الشديدة في إضعاف الأظافر.

لا تضعي طلاء أظافر طيلة الفترة التي تعانين فيها من مشكل “بونتاف”، لأن الطلاء يمنع دخول الأكسجين إلى الأظافر. وبالتالي، يعيق نموها بشكل سليم. بالمقابل، يمكنك استخدام الثوم بحك فصوص أعلى الأصبع. فهذا، يساهم في تقويتها، أو نقع اليدين في خل التفاح أو الخل الأبيض.

باستخدام قطنة، يمكنك طلاء كمية من زيت الزيتون أو زيت جوز الهند، في محيط الأظافر، يوميا قبل النوم. هذا، ما سيعمل على إزالة الجلد الميت، ومحاصرته، والتخلص منه، ومنعه من الامتداد نحو الجلد السليم.

تذكري دائما أن الأظافر في اليدين والقدمين حساسة جدا، وتحتاج إلى عناية خاصة ودقيقة. لذا، في حال كنت لا تجيدين ذلك، من الأفضل الاستعانة بخبيرة تجميل، لتفادي إلحاق الضرر بها بواسطة الأدوات الحادة أو غير المناسبة.