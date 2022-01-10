الزوج المتسلط مطلب بعض الفتيات وخيبة لأخريات

وأخصائيون يؤكدون: "تسلط الرجل اضطراب نفسي"

تختلف معايير اختيار الزوج من امرأة لأخرى، وفي قانون بعض النساء يعتبر الزوج المتسلط الهادفة للهيمنة والسيطرة على أنثاه أكثر رجولة من البقية، وبالرغم من معاملته القاسية وافتقاره للرومانسية والايتيكات يشكل الرجل المتسلط خيارا فريدا لفئة واسعة من النساء وهذا ما يخلف حسب أخصائيين خللا اجتماعيا، لأن الشخصية المتحكمة تعاني من اضطراب يحتاج العلاج والمتابعة ولا تستدعي إبداء الإعجاب

يحرمني من كل شيء .. ظننت انها غيرة الحب

تعتقد الكثيرات ان الزوج الذي يتحكم بكامل تفاصيل حياتهن، كماذا تأكل وتشرب، ماذا تلبس، واين تذهب، وما ستكون أهدافها وقراراتها في المستقبل، هو زوج يهتم بها ويبالغ في ذلك حبا، لكن البعض يكتشفن متأخرات أن هذا تسلط، وأنه راجع لنقص لدى الشريك، او لشكوك تنتابه.. ولا يمكن أن تكون المعاملة بالتضييق على هذا النحو سوى انعكاسا لمشاعر سلبية، تصف وسيلة تجربتها مع زوجها المتسلط تقول:”تعارفنا قبل الخطوبة، أجبرني على قطع علاقاتي مع صديقاتي، والتوقف عن التكوين، ثم أقنعني بان ألبس الحجاب الشرعي رغم أنه شخص غير ملتزم بالصلاة حتى، كنت أعتقد أنه يغار علي، ويخاف من أن يفقدني لذلك يتصرف معي بقسوة، وظننت أنه سيتغير بعد الزواج، لكن الأمر ساء أكثر، إنه طبعه المتسلط، ولا علاقة للأمر بالحب أو الغيرة”.

الاهانة والضرب دليل حب أم اضطراب نفسي ؟

يصل الامر بأغلب الرجال المتسلطين الى تعنيف زوجاتهم سواء بالعبارات الجارحة المهينة او حتى بالضرب، ورغم ان الظاهرة شائعة، الا ان الغريب فيها هو تقبل بعض السيدات لهذا السلوك المشين، معتبرين اياه دليلا عن الحب، تقول ليلى: “إذا أخطأت، أو خرجت بزي غير لائق أو أضع المكياج، يضربني زوجي، ويهينني بأقسى العبارات، مع ذلك أعذره لأنه لو لم يكن يحبني ويغار علي لما فعل ذلك معي..”، هذا فيما يؤكد أخصائيو علم النفس على أن الرجل الذي يلجأ للضرب والتعنيف عن سلوكيات بسيطة لا تحتاج إلى ذلك، فهو رجل متسلط يعاني من اضطرابات نفسية كعدم الثقة في النفس، ويعتمد على القوة لإثبات ذاته، كما أنه قد يعاني من مخلفات نفسية منذ الصغر.

أخصائيون: “الزوج المتسلط خطر..”

تقول الاخصائية النفسية والاجتماعية الاستاذة مريم بركان: ” اذا بدأت الزوجة في إخفاء علاقاتها الاجتماعية مع الأصدقاء والعائلة على زوجها، وتقوم باتصالاتها وزياراتها خلسة، تحاول باستمرار وبجهد مستميت للحفاظ على الهدوء وعدم الخطأ أثناء تواجده بالمنزل

وتبادر إلى الاعتذار والتودد عن كل صغيرة و كبيرة فهذه من أكثر علامات العيش مع شريك متسلط، وفي هذه الحالة لا يجب على الزوجة الاستسلام خاصة في وجود أطفال، إذا من الضروري مقاومة العزلة ويجب أن يعرف المحيطون بسلوك الزوج حماية لك ولأولادك، كما أنه ليس عليك قبول انتقاداته اللاذعة وإهانته اللفظية والجسدية والخضوع أمام إكراهاته في الوقت ذاته أنت في غنى تام عن الدخول في حرب كلامية او حصان حاد مع زوج متسلط لأنه شخصية خطيرة يجدر توخي الحيطة حيالها، يمكنك الأجواء لحماية أهلك او أهله، التمرد بذكاء، او ترك المنزل لفترة قصيرة ريثما يشعر بأهمية العائلة ويراجع حساباته”.. تضيف الأخصائية في هذا الصدد مشيرة إلى الضرر البالغ الذي قد ينجم عن الاستمرار في تجاهل عواقب سلوك الزوج المتسلط ومحاولة التأقلم معها دون أدنى محاولة للتغيير أو الإصلاح:” أكثر السيدات يصبن بانهيارات عصبية ومنهن من يصلن حد محاولة الانتحار، فجميعهن يواجهن حالة من التوتر والاكتئاب الدائم والارهاق المزمن الممزوجة بالخوف، كما أن زوجة الرجل المتسلط، تتحول مع الوقت الى سيدة فارغة من الداخل كهيكل بلا روح منعزلة اجتماعيا، بلا علاقات بلا اهداف ولا قرارات تفتقر للطموح..