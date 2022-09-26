الساورة تنتدب مدربا جديدا

أعلنت إدارة نادي شبيبة الساورة، الإثنين، عن انتداب التقني مفدي شردود مدربا جديدا لِفريقها الكروي.

ولم تُقدّم إدارة الرئيس محمد زرواطي تفاصيل عن صفقة الانتداب.

وسيخلف المدرب شردود التقني التونسي ناصيف البياوي، الذي غادر العارضة الفنية لِفريق شبيبة الساورة في الأيّام القليلة الماضية.

وينتظر المدرب الجديد لـ “نسور” بشار امتحان صعب الأحد المقبل، لمّا يُواجه لاعبوه نظراءهم من الزائر نادي شباب بلوزداد، في مباراة بِرسم الجولة السادسة من عمر البطولة الوطنية.

وكان مفدي شردود (33 سنة) قد استهلّ الموسم الجديد، في منصب مدرب اللياقة البدنية لِفريق اتحاد العاصمة. قبل أن يستلم مهام الإشراف على العارضة الفنية لِشبيبة الساورة.

وسبق للتقني مفدي شردود تدريب عدّة أندية محلّية، على غرار أهلي البرج وشباب باتنة وشبيبة بجاية.

استقالة البياوي

أعلنت إدارة نادي شبيبة الساورة، الثلاثاء، عن استقالة التقني التونسي ناصيف البياوي مدرب فريقها الكروي.

وكان التقني ناصيف البياوي (44 سنة) قد استهلّ مهام تدريب شبيبة الساورة، في شهر جويلية الماضي فقط.

وأشرف التقني التونسي على 4 مقابلات خاضها فريق “نسور” بشار في بطولة الموسم الجديد، ففاز في مقابلتَين وخسر واحدة وتعادل في لقاء.

ولم تُقدّم إدارة الرئيس محمد زرواطي سبب رحيل المدرب ناصيف البياوي، واكتفت بِذكر أن التقني التونسي قرّر ترك الفريق لِأسباب خاصّة.