الساورة تنجو من الخسارة وتُعزّز الصدارة

نجا فريق شبيبة الساورة مساء الأربعاء من فخّ الخسارة داخل القواعد، وعزّز صدارته للائحة ترتيب بطولة القسم الوطني الأول “موبيليس”.

وإلى غاية الدقيقة الـ 67، كانت شبيبة الساورة متخلّفة في النتيجة بِثنائية نظيفة أمام الزائر فريق شبيبة القبائل. قبل أن تستدرك وتسجّل هدفَين، وتُنهي المباراة بِنتيجة التعادل (2-2). في إطار الجولة التاسعة من عمر البطولة.

ولم تنهزم شبيبة الساورة في ثامن مباراة لها تواليا بِرسم البطولة الوطنية، بينما انتهت السلسلة الإيجابية لِفريق “الكناري”، والتي فحواها سبعة انتصارات متتالية في البطولة الوطنية ورابطة أبطال إفريقيا.

وعمّق اتحاد العاصمة جراح المضيّف وفاق سطيف، وفاز عليه بنتيجة (1-3). علما أن فريق “النسر الأسود” لم ينتصر في رابع مباراة له تواليا، ويوجد بين هذه المواجهات ثلاث هزائم. فيما بدأ نادي “سوسطارة” يلتقط أنفاسه بِحصده الفوز الثاني على التوالي، بعد فترة سلبية عصيبة عرفها مؤخّرا.

وكسب شباب بلوزداد نقاط مقابلته خارج القواعد أمام جمعية الشلف، لما فاز بِهدف لِصفر. وبات وقد لعب ستّة لقاءات متتالية بِلا خسارة، في البطولة الوطنية وكأس “الكاف”. في حين انهزم المحليون بعد خمس مواجهات تواليا بلا خسارة.

وكانت هذه الجولة قد شهدت تنظيم أربعة لقاءات السبت والأحد الماضيَين، على أن تُجرى آخر مواجهة هذا الخميس، بين اتحاد خنشلة والزائر مولودية الجزائر.

وقبل ذلك، تشكّلت لائحة الترتيب على النّحو التالي: