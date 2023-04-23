السعودية تجلي مواطنيها ورعايا 11 دولة من السودان

بينهم طاقم الطائرة المنكوبة ورضيع يبلغ 3 أشهر

أعلنت السعودية وصول أربع سفن تحمل 158 شخصاً من مواطنيها ورعايا 11 دولة أخرى جرى إجلاؤهم من السودان، حيث وصلوا إلى جدة قادمين من بورتسودان.

وتأتي عملية الإجلاء إنفاذاً لتوجيهات الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بمتابعة ورعاية مواطني المملكة في جمهورية السودان جراء الاشتباكات المسلحة والتطورات الأمنية الحرجة التي تشهدها البلاد.

وقالت وزارة الخارجية عبر بيان إنه “جرى وصول مواطني المملكة الذين جرى إجلاؤهم من جمهورية السودان وعدد من رعايا الدول الشقيقة والصديقة، بينهم دبلوماسيون ومسؤولون دوليون، في عملية إجلاء نفذتها القوات البحرية الملكية السعودية بإسناد من مختلف أفرع القوات المسلحة”.

وأضاف البيان أن عدد المواطنين السعوديين الذين جرى إجلاؤهم 91، فيما بلغ عدد الأشخاص الذين جرى إجلاؤهم من الدول الأخرى نحو 66 شخصاً، يمثلون مختلف الجنسيات من الكويت وقطر والإمارات العربية المتحدة ومصر، وتونس، وباكستان والهند، وبلغاريا، وبنغلاديش والفلبين، وكندا، وبوركينا فاسو، حيث عملت السعودية على توفير كامل الاحتياجات الأساسية للرعايا الأجانب تمهيداً لتسهيل مغادرتهم إلى بلدانهم.

ونقل التلفزيون السعودي لحظات وصول الدفعة الأولى من المواطنين ورعايا الدول الأخرى، ومن بينهم رضيع يبلغ من العمر ثلاثة أشهر، وطاقم الطائرة السعودية التي تضررت في مطار الخرطوم مع بداية الاشتباكات الأسبوع الماضي.

وقال السفير السعودي في السودان علي جعفر في تصريح تلفزيوني، إن القيادة السعودية كانت حريصة ومتابعة لعملية الإجلاء من بدايتها، إذ نجحت السفارة في إجلاء كافة المواطنين بسلام من دون أي أضرار. وخرجت 32 سيارة من الخرطوم، ومرت على عدد من الولايات السودانية لتصل بسلام إلى ميناء بورتسودان، وتوزع الأشخاص بعدها على أربع سفن انطلقت إلى مدينة جدة.

وكان الجيش السوداني قد أصدر بياناً عبر صفحته في “فايسبوك”، قال فيه إن القائد العام للقوات المسلحة السودانية، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، تلقى اتصالات من رؤساء عدد من الدول لطلب تسهيل وضمان تأمين إجلاء رعاياها وبعثاتها الدبلوماسية من السودان. وأضاف البيان أن البرهان وافق على تقديم المساعدة اللازمة لتأمين ذلك لمختلف الدول، مبيناً أنه ينتظر أن تبدأ عملية إجلاء كل البعثات التي تطلب دولها ذلك خلال الساعات المقبلة.

وأوضح أن كلاً من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين ستجلي دبلوماسييها ورعاياها جواً بطائرات نقل عسكري تتبع قواتها المسلحة من الخرطوم. وتابع أنه جرى في وقت سابق إجلاء البعثة السعودية براً إلى بورتسودان ومنها إلى المملكة العربية السعودية، كما سيجري تأمين مغادرة البعثة الأردنية في وقت لاحق بنفس الأسلوب.

وأعلنت السفارة السعودية في الخرطوم في وقت سابق عن إنشاء خط ساخن بينها وبين السعوديين الموجودين في السودان، وحثتهم على التواصل مع السفارة، والبقاء في مساكنهم حتى يجري توفير الوسائل اللازمة لإجلائهم.

ومن جانبها، قدّمت الكويت شكرها للسلطات السعودية على توفير كافة التسهيلات لنقل وإجلاء المواطنين الكويتيين من السودان إلى مدينة جدة. وقال وزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم عبد الله الجابر الصباح، أمس السبت، إنه بناءً على توجيهات ومتابعة حثيثة من القيادة السياسية قامت وزارة الخارجية بتنفيذ عملية طارئة لإجلاء المواطنين الكويتيين العالقين في السودان جراء الاشتباكات المسلحة، والتطورات الأمنية الحرجة التي تشهدها جمهورية السودان.

وأكد وزير الخارجية وصول كافة المواطنين الراغبين في العودة للبلاد إلى مدينة جدة السعودية سالمين وأنه جارٍ العمل على تأمين نقلهم إلى دولة الكويت. وأشاد بجهود سفير الكويت لدى السودان وأعضاء السفارة.

ووجّه الشكر كذلك إلى السلطات السودانية وإلى كل من أسهم في تأمين سلامة المواطنين الكويتيين وتقديم كافة التسهيلات لهم، وتمكينهم من التواصل مع ذويهم، وتسخير كل الإمكانات لضمان عودتهم إلى وطنهم سالمين.