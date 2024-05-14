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تشديد على ضرورة التعامل مع القنوات المعتمدة

السعودية تحذر من التعامل مع الجهات المجهولة طوال الحج

س. ع
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السعودية تحذر من التعامل مع الجهات المجهولة طوال الحج
أرشيف

حذرت وزارة الحج والعمرة السعودية، الراغبين في أداء فريضة الحج، من التعامل مع أية قنوات أو جهات مجهولة تدعي تقديم خدماتها للحجاج، مشددة على ضرورة التعامل مع القنوات المعتمدة.
ودعت وزارة الحج والعمرة السعودية في بيان أمس الراغبين في أداء مناسك الحج إلى تجنّب الرسائل المجهولة، والإعلانات الوهمية للتسجيل للحج، داعية إلى التعامل عبر المسار الإلكتروني لحجاج الداخل، أو عبر تأشيرة الحج الرسمية، لحجاج الخارج.
وشددت على أن الحضور إلى المشاعر المقدسة بدون “تأشيرة حج” أو “تصريح حج” يعد مخالفة لأنظمة وتعليمات الحج تستوجب العقوبة، مشددة على أن طريق الحاج إلى المشاعر المقدّسة، يمر عبر التصريح أو التأشيرة.
وجددت الوزارة تحذيرها من الوقوع ضحية شركات وحسابات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي تدعي تقديم باقات حج، مؤكدة أنه لن يسمح بدخول المشاعر المقدسة لغير الحجاج النظاميين حاملي بطاقة نسك الذكية.
كما أكّدت الوزارة مجدّداً، أن الحصول على تأشيرة حج إجراءٌ مُلزِمٌ، ودونه لا يُسمح بأداء الحج لأيّ قادمٍ من خارج المملكة، وأنه لن يُسمح لحملة التأشيرات الآتية بالحج، وهي: “العمرة، والزيارة، والسياحة، والعمل، والمرور (الترانزيت)”.

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