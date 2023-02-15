السعودية تستضيف كأس العالم للأندية 2023

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم” فيفا”، مساء الثلاثاء، عن استضافة المملكة العربية السعودية للنسخة المقبلة من بطولة كأس العالم للأندية.

وجاء في بيان للهيئة الدولية على هامش اجتماع مجلسها في مدينة زوريخ السويسرية: “في ما يتعلق بكأس العالم للأندية 2023 التي ستقام بموجب النظام الحالي بمشاركة سبعة أندية، عيّن مجلس الاتحاد الدولي بالإجماع الاتحاد السعودي لكرة القدم كمضيف للبطولة من 12 إلى 22 ديسمبر 2023”.

ومن جهته، أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، وعبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم، قد وافق على استضافة المملكة السعودية لمونديال الأندية، لتصبح السعودية رابع بلد عربي يستضيف هذا الحدث، بعد الإمارات وقطر والمغرب.

وبحسب نظام البطولة، تعد الاستضافة على الاتحاد المحلي للعبة، وليس على نادٍ محدد، ما يعني أن الفرق السعودية يتسن لها المشاركة كمضيف، إذا حقق أحدها لقب دوري أبطال آسيا في النسخة المقبلة والتي يشارك فيها كل من الشباب والهلال والفيصلي، التي بلغت الدور الثاني، في حين إذا فشلت هذه الأندية في الظفر باللقب سيشارك بطل دوري روشن السعودي في نسخته الجارية ممثلًا للبلد المستضيف.

جدير بالذكر أن أندية النصر والاتحاد والهلال سبق أن شاركت في مونديال الأندية، في حين حقق الهلال أفضل نتيجة، ببلوغه المباراة النهائية في النسخة الأخيرة التي أقيمت بالمغرب، قبل أن يخسر امام ريال مدريد الإسباني صاحب الرقم القياسي في عدد التتويجات بخمسة ألقاب.

جدير بالذكر، أن السعودية اختيرت في أوائل الشهر الحالي لاستضافة نهائيات كأس آسيا 2027، وقد تدرس أيضا تقديم ترشيح مشترك مع مصر واليونان لاستضافة نهائيات كأس العالم عام 2030.