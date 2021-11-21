السعودية تعلن عن إنشاء أكبر مدينة صناعية عائمة في العالم (أوكساجون)

أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان رئيس مجلس إدارة شركة (نيوم)، الثلاثاء، عن إنشاء مدينة (نيوم) الصناعية (أوكساجون) والتي ستعد أكبر تجمع صناعي عائم في العالم.

وذكرت وكالة الانباء السعودية (واس) أن ذلك يشكل خطوة أخرى ضمن مخطط (نيوم) الرئيسي حيث يستهدف تقديم نموذجا جديدا لمراكز التصنيع المستقبلية وفقا لاستراتيجية المخطط المتمثلة في إعادة تعريف الطريقة التي تعيش وتعمل بها البشرية في المستقبل.

ونقلت الوكالة عن الأمير محمد بن سلمان القول في كلمة بالمناسبة “ستكون المدينة الصناعية (أوكساجون) حافزا للنمو الاقتصادي والتنوع في (نيوم) خاصة والمملكة بشكل عام مما يلبي طموحاتنا في تحقيق مستهدفات رؤية 2030″.

وأضاف “ستسهم مدينة (نيوم) الصناعية في إعادة تعريف توجه العالم نحو التنمية الصناعية في المستقبل جنبا إلى جنب مع إسهامها في حماية البيئة وخلق فرص جديدة للعمل وتحقيق النمو”.

وتابع “ستشارك (أوكساجون) في دعم المملكة في مجال التجارة الإقليمية إضافة إلى دعم تدفقات التجارة العالمية في المنطقة” مؤكدا أن الأعمال قد بدأت بالفعل على أرض المدينة الصناعية متطلعا إلى رؤية التوسع السريع لها.

وبينت وكالة الأنباء السعودية أن (أوكساجون) تقع في الركن الجنوبي الغربي من (نيوم) غربي السعودية وتتركز البيئة الحضرية الأساسية حول الميناء المتكامل وتعد مركزا للخدمات اللوجستية وسيقلل التصميم الثماني الفريد للمدينة أي تأثيرات على البيئة حيث ستدعم توجه (نيوم) في الحفاظ على 95 بالمئة من البيئة الطبيعية.

وأوضحت أن المدينة الصناعية (أوكساجون) ستوفر إمكانية عيش استثنائية متجانسة مع الطبيعة من خلال موقع مثالي على البحر الأحمر بالقرب من قناة السويس وستكون المدينة واحدة من أكثر المراكز اللوجستية تقدما في العالم من الناحية التقنية بوجود أحدث ميناء متكامل مع ارتباطها بمطار دولي.

وذكرت الوكالة أنه من خلال المدينة الصناعية (أوكساجون) ستتميز نيوم بأول نظام بيئي متكامل لسلسلة التوريد والموانئ في العالم حيث سيتم توحيد تشغيل مرافق تسليم الموانئ والخدمات اللوجستية والسكك الحديدية مما يوفر مستويات إنتاجية عالمية مع انبعاثات كربونية صفرية..

وقالت إن (أوكساجون) ستشكل مركزا للصناعات النظيفة والمتقدمة حيث سيكون صافي الانبعاثات صفر من خلال العمل بالطاقة النظيفة بنسبة 100 بالمئة مبينة أنها “ستصبح نقطة محورية لقادة الصناعة الذين يرغبون في قيادة التغيير لإنشاء مصانع متقدمة ونظيفة في المستقبل”.

مميزات مشروع أوكساجون

المميزات التي ينفرد بها مشروع أوكساجون في السعودية، والذي يجعله واحدًا من أبرز الوجهات الاستثمارية في العالم، نستعرضها فيما يلي:

يتوافر في مدينة أوكساجون الاقتصادية مركز التصنيع المتقدم المستدام.

يُقام في مشروع اوكساجون ميدان للبحث العلمي، إذ يتوافر فيه إمكانية البحث العلمي والابتكار.

بالإضافة إلى توافر بيئة العمل المختلفة التي بيئة مميزة لريادة الأعمال.

تتيح مدينة أوكساجون الصناعية تدعيم الموقع بالطاقة النظيفة بنسبة تصل إلى 100%.

بناء ميناء بحري تربط المدينة بالعالم، من خلال: سلاسل الإمدادات المتطورة. العمل بمنهجية وتقنيات مستحدثة. وفقًا للرؤية المتكاملة.

تضمن مدينة اوكساجون المعايشة الاستثنائية فيها.

توفر مدينة اوكساجون مركز التصنيع المتقدم المستدام.

تعتمد مدينة اوكساجون على توفير بيئة للصناعة إلى جانب المحافظة على البيئة.

5 دقائق هي الفترة التي يصل فيها الشخص سيرًا على الأقدام.

تُعد واحدة من أكبر المحطات البحرية في البحر الأحمر.

تتصل شبكة القطارات فائقة السرعة بمدينة ذا لاين.

تُعتبر المنظومة الأولى العائمة في العالم.

ما هو الجدول الزمني لاطلاق مشروع أوكساجون