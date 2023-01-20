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العالم

السعودية تعلن عن شروطها لتطبيع العلاقات مع إسرائيل

الشروق أونلاين
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السعودية تعلن عن شروطها لتطبيع العلاقات مع إسرائيل
ح.م
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان

أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان أن بلاده لن تقوم بتطبيع العلاقات مع “إسرائيل” من دون إقامة دولة فلسطينية.

وقال الأمير فيصل في تصريحات نشرتها وزارة الخارجية السعودية الجمعة عبر حسابها على تويتر “التطبيع والاستقرار الحقيقي لن يأتي إلا بإعطاء الفلسطينيين الأمل من خلال منحهم الكرامة وهذا يتطلب منحهم دولة”.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الخميس إلتقى مستشار الأمن القومي الأميركي جايك ساليفان وأجرى معه محادثات تركّزت على البرنامج النووي الإيراني وتطبيع العلاقات بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية، وفق بيان صادر عن مكتبه.

كذلك، ناقش الجانبان الخطوات المقبلة لتعميق “اتفاقات أبراهام”، في إشارة إلى اتفاقات التطبيع التي جرت في العام 2020 بين إسرائيل ودول عربية و”توسيع دائرة السلام مع التركيز على المملكة العربية السعودية”.

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