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السفير الألماني في دولة الإحتلال يدين عنف المستوطنين

الشروق أونلاين / وكالات
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السفير الألماني في دولة الإحتلال يدين عنف المستوطنين
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أرشيف

أدان السفير الألماني في دولة الإحتلال ستيفان سييرت العنف الذي يمارسه المستوطنون الإسرائليون ضد الفلسطينيين، حسب ما نقلته وكالات.

الوكالات نقلت عن السفير الألماني تنديده في تغريدة بحسابه على تويتر، اليوم السبت 24 جوان، “مصدوم من اندلاع أعمال عنف أخرى من قبل المستوطنين في أم صفا”.

السفير أضاف “وفقا للقانون الدولي، تقع على إسرائيل مسؤولية حماية حياة وأمن جميع سكان الأراضي المحتلة”.

ونشره هذه التغريدة، تقول ذات المصادر أنه سبقه اقتحام لعشرات المستوطنين قرية أم صفا شمال رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.

المستوطنون البالغ عددهم حوالي 60 واحدا، اقتحموا قرية أم صفا ورشقوا الفلسطينيين بالحجارة، كما قاموا بإضرام النار في منزلين على الأقل.

كما قام أيضا مستوطنون اخرون بإضرام النار في ثلاث سيارات فلسطينية وشاحنة في القرية.

الوضع الذي أدى إلى مواجهات بين المستوطنين المعتدين والفلسطينيين الذين حاولوا التصدي لهم.

وقد عرفت الأراضي المحتلة تصاعدا لاعتداءات المستوطنين خلال الأيام الأخيرة ضد الفلسطينيين بالضفة بمباركة وتشجيع من وزراء في الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو.

فدعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، الأمس الجمعة، اليهود المتشددين إلى إقامة المزيد من البؤر الاستيطانية غير الشرعية وفق القانون الإسرائيلي في الضفة.

وقبله اقتحم مستوطنون الأربعاء الماضي، بلدة تُرمسعيا شمال شرق مدينة رام الله. كما اعتدوا على الفلسطينيين وممتلكاتهم، ولم تسلم منهم حتى المحاصيل الزراعية التي أضرموا النار فيها.

هجمات تتسبب في سقوط عشرات المصابين الفلسطينيين.

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