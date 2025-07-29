الشرطة الجزائرية تحذّر من ترك 4 أشياء في السيارة خلال الصيف

حذرت الشرطة الجزائرية من ترك أربعة أشياء في السيارة خلال فصل الصيف، لتفادي حوادث خطيرة، على رأسها الاحتراق الكامل للمركبة.

ولأن درجات الحرارة خلال الصيف ترتفع بشكل كبير داخل السيارات، ما يشكل خطرًا كبيرًا عند ترك بعض الأشياء فيها، فقد حددت الشرطة الجزائرية في منشور لها عبر حسابها الرسمي على فيسبوك 4 أشياء.

وذكر المنشور 4 عناصر هي: قارورة الماء معرضة لأشعة الشمس، شاحن الهاتف أو البطاريات الخارجية، ولاعة السجائر، وقارورة العطر المضغوطة، وأرفقها بصور توضيحية، تتوسطها صورة سيارة محترقة كتنبيه للمخاطر.

ولم تعط الشرطة في منشورها أية تفاصيل ولكن الخبراء لطالما تحدثوا عن مخاطر ترك تلك الأشياء، نختصرها في النقاط الآتية:

1ـ قارورة الماء معرضة لأشعة الشمس

عند تعرضها لأشعة الشمس المباشرة، قد تعمل كالعدسة وتسبب احتراقًا أو تلفًا في السيارة، وأحيانًا قد تتسبب بعض المواد البلاستيكية بتفاعل كيميائي خطير.

2ـ شاحن الهاتف أو البطاريات الخارجية

ارتفاع درجة حرارة هذه الأجهزة قد يؤدي إلى انفجارها أو اشتعالها بسبب التفاعل الكيمائي داخل البطاريات.

3ـ ولاعة السجائر

الولاعة إذا تعرضت للحرارة الشديدة يمكن أن تنفجر وتسبب حريقًا داخل السيارة.

4ـ قارورة العطر المضغوطة

العطور المضغوطة (بخاخات) تحتوي على غازات قابلة للانفجار، وعندما ترتفع الحرارة داخل السيارة يمكن أن تنفجر وتلحق أضرارًا بالسيارة وحتى الركاب.