الشرطة تطلق استبيانا إلكترونيا لقياس شعور المواطنين بالأمن

أعلنت الشرطة الوطنية، اليوم الثلاثاء، عن إطلاق استبيان إلكتروني يهدف إلى قياس مستوى شعور المواطنين بالأمن، في إطار تعزيز التواصل مع المواطنين وتطوير جودة الخدمات.

وأوضحت الشرطة في بيان لها أن هذا الاستبيان يتيح للمواطنين التعبير عن آرائهم بكل موضوعية وخصوصية بشأن مستوى الأمن، بما يسهم في تقييم الأداء الأمني، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة، وتوجيه الجهود العملياتية وفق مقاربة تشاركية تجعل المواطن شريكا فاعلا في تحسين أداء المرفق العام.

ودعت المديرية العامة للأمن الوطني المواطنين إلى المشاركة في الاستبيان الإلكتروني، من خلال الولوج إلى الرابط التالي: www.algeriepolice.dz/qnss، كما يمكن المشاركة عبر مسح رمز الاستجابة السريعة (QR Code) المرفق.