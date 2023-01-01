الشروع في بيع تذاكر المقابلات الأربع الأولى لـ “شان” 2023

شرعت وزارة الشباب والرياضة سهرة الأحد في بيع تذاكر أولى مقابلات منافسة “شان” 2023.

ويتعلّق الأمر بِمواجهات المنتخب المحلّي الجزائري مع نظيره الليبي، وإثيوبيا مع الموزمبيق، والكونغو الديموقراطية مع أوغندا، والسنيغال مع كوت ديفوار.

ويحتضن ملعب “نيلسون مانديلا” بِبراقي مباراة الجزائر وليبيا بِتاريخ الـ 13 من جانفي الحالي على الساعة الثامنة مساءً، لِحساب افتتاحية بطولة إفريقيا للاعبين المحلّيين.

ويُمكن للجمهور الجزائري اقتناء تذاكر المقابلات الأربع المذكورة عبر المنصّة الإلكترونية لِوزارة الشباب والرياضة، بِسعر رمزي يُقدّر بـ 200دج للبطاقة.