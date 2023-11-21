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رياضة

الشروع في بيع تذاكر مباراة بلوزداد ويانغ أفريكانز

عمر سلامي
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الشروع في بيع تذاكر مباراة بلوزداد ويانغ أفريكانز
أرشيف
جماهير شباب بلوزداد

انطلقت أمسية الاثنين عملية بيع تذاكر مباراة شباب بلوزداد ويانغ أفريكانز التنزاني، لحساب الجولة الأولى من دور مجموعات رابطة أبطال إفريقيا.

وتم طرح تذاكر المباراة المرتقبة الجمعة المقبل، عبر منصة تذكرتي.

ويواجه شباب بلوزداد نادي يانغ أفريكانز التنزاني، سهرة الجمعة، بداية من الساعة الثامنة بملعب 5 جويلية.

ومن المنتظر أن يعرف اللقاء توافدا كبيرا من جماهير شباب بلوزداد من أجل تقديم الدعم اللازم للتشكيلة، في أول خرجة لها في دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا لهذا الموسم.

ويحضر “الشباب” بمعنويات عالية، وفي ظروف جيدة، لمباراة دوري أبطال إفريقيا، بعد فوزه على شبيبة القبائل في البطولة المحلية، وارتقائه إلى المركز الثالث في جدول ترتيب الرابطة المحترفة الأولى.

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