الصحة العالمية قلقة بعد ارتفاع الأمراض التنفسية في الصّين

قالت منظمة الصحة العالمية أنها تقدمت بطلب رسمي إلى السلطات الصينية للحصول على معلومات مفصلة حول ارتفاع الأمراض التنفسية المبلغ عنها لدى الأطفال.

قالت منظمة الصحة العالمية أنها تقدمت بطلب رسمي إلى السلطات الصينية للحصول على معلومات مفصلة حول ارتفاع الأمراض التنفسية المبلغ عنها لدى الأطفال.

الصحة العالمية وفي بيان صحفي نشرته أمس الأربعاء، 22 نوفمبر، قالت أن السلطات الصينية أعلنت في مؤتمر صحفي عقدته في 13 نوفمبر 2023 عن زيادة في حالات الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي في البلاد.

وأرجعت السلطات الصينية هذه الزيادة إلى رفع القيود على جائحة “كوفيد 19” وانتشار مسببات الأمراض المعروفة مثل الأنفلونزا، والمفطورة الرئوية.

كما شددت السلطات الصينية على الحاجة إلى تعزيز مراقبة الأمراض في مرافق الرعاية الصحية والبيئات المجتمعية، فضلا عن تعزيز قدرة النظام الصحي على إدارة المرضى.

يوم 21 الماضي، أبلغت وسائل الإعلام الصينية، حسب الصحة العالمية، عن مجموعات من الالتهاب الرئوي غير المشخص لدى الأطفال في شمال الصين.

ومن غير الواضح ما إذا كانت هذه مرتبطة بالزيادة الإجمالية في حالات التهابات الجهاز التنفسي التي أبلغت عنها السلطات الصينية سابقًا، أو بأحداث منفصلة، تعلق الصحة العالمية.

وعلى ضوء هذه الأنباء حول هذا الإرتفاع في الأمراض التنفسية، طلبت منظمة الصحة العالمية من السلطات الصينية معلومات وبائية وسريرية إضافية، فضلاً عن النتائج المختبرية من هذه المجموعات المبلغ عنها بين الأطفال، من خلال آلية اللوائح الصحية الدولية.

كما بينت المنظمة “لقد طلبنا أيضًا مزيدًا من المعلومات حول الاتجاهات الحديثة في انتشار مسببات الأمراض المعروفة بما في ذلك الأنفلونزا، وSARS-CoV-2، وRSV، والمفطورة الرئوية، والعبء الحالي على أنظمة الرعاية الصحية.”

الصحة العالمية وفي انتظار حصولها على هذه المعلومات الإضافية أوصت الأشخاص المتواجدين بالصين “باتباع التدابير اللازمة للحد من مخاطر الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي، والتي تشمل التطعيم الموصى به؛ الابتعاد عن الأشخاص المرضى؛ البقاء في المنزل عند المرض؛ وإجراء الفحوصات والرعاية الطبية حسب الحاجة؛ وارتداء الأقنعة حسب الاقتضاء؛ ضمان التهوية الجيدة؛ وغسل اليدين بانتظام”.