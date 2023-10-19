الصحة الفلسطينية: خروج 3 مستشفيات عن الخدمة كليا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، يوم الخميس، عن خروج 3 مستشفيات عن الخدمة كليا، وتضرر 25 جزئيا في قطاع غزة.

وفي تصريح لمدير مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح جنوبي قطاع غزة إياد الجبري: “إن المخزون الإستراتيجي من الأدوية واللوازم الطبية قد انتهى”.

وأضاف الجبري: “أن الوضع الطبي صعب جدا، وأن هناك نقصا في الكوادر”.

وحذّرت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة من “انهيار القطاع الصحي في غزة، مع استمرار الحرب ووقوع مزيد من الشهداء والجرحى. مطالبة العالم بالعمل الجاد والسريع لوقف الحرب”.

وقال مدير مستشفى الكويت التخصصي في غزة صهيب الهمص للجزيرة، “إن مستشفيات القطاع تعاني بشدة والوضع الصحي كارثي على مرأى ومسمع العالم”.

كما حذر صهيب من كارثة وشيكة، مؤكدا أن المنظومة الصحية متهاوية، وأضاف، نستقبل منذ ساعات عشرات الشهداء من مناطق مختلفة من القطاع.

وارتفع عدد الشهداء في عدوان الاحتلال على قطاع غزة والضفة الغربية إلى 3540 شهيدا، مع نحو 13300 جريح، حسبما أعلنت عنه الصحة الفلسطينية أمس الأربعاء.

وأفاد مصدر طبي للجزيرة باستشهاد 121 فلسطينيا وإصابة 540 في قطاع غزة منذ مساء أمس الأربعاء.