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الصحراء الغربية: لافروف يشدد على ضرورة حل النزاع في إطار الأمم المتحدة

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الصحراء الغربية: لافروف يشدد على ضرورة حل النزاع في إطار الأمم المتحدة
وزارة الخارجية الروسية
التقى المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية مع وزير الخارجية الروسي بموسكو، يوم الإثنين 11 مارس 2024.

التقى المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية، ستافان دي ميستورا، مع وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، وهذا يوم أمس، الإثنين 11 مارس في موسكو.

وحسب ما أفادت به الخارجية الروسية، تم التركيز بشكل رئيسي في الاجتماع الذي جمع الطرفين على وضع وآفاق عملية التسوية في الصحراء الغربية. كما “تمت الإشارة إلى الدور الذي تلعبه بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية في تحقيق الاستقرار”، تقول الخارجية الروسية.

ليضيف ذات المصدر أنه جرى كذلك تبادل وجهات النظر بشأن آفاق استئناف العملية السياسية، مع الأخذ في الاعتبار الاتصالات الأخيرة التي أجراها دي ميستورا مع جميع الأطراف المعنية.

الخارجية الروسية قالت أن لافروف شدد “على أهمية التوصل إلى حل عادل وطويل الأمد ومقبول للطرفين لمشكلة الصحراء الغربية على أساس قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.”

ليؤكد الطرفان بشكل عام “على أن أنشطة الأمم المتحدة لا تزال مطلوبة في مجالي السلام والتنمية.”

كما أجرى دي ميستورا كذلك يوم أمس في موسكو مشاورات منفصلة مع نائب وزير خارجية الاتحاد الروسي إس في فيرشينين.

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