“الصداقة بين الشاب والفتاة في مكان عام جائزة”.. فتوى تشعل مواقع التواصل!

أشعلت فتوى جديدة عن حكم الصداقة بين الشاب والفتاة في مكان عام، مواقع التواصل الاجتماعي، وأثارت جدلا واسعا عبر مختلف الشبكات بعد تأكيد جوازها.

وقال مجدي عاشور، مستشار مفتي جمهورية مصر إن “الصداقة بين الولد والبنت لو في مكان عام أو كافيه تجوز شرعاً”.

وأكد المفتي على ضرورة التعامل الأخوي بين الطرفين، مشددا على الشاب أن يعتبر الفتاة كأخته وأن لا يتعمد أذيتها في مشاعرها أو يفكر في ارتكاب شيء محرم معها، وهي بالمثل.

وبالرغم من تركيز المفتي على ضرورة مراعاة الضوابط الشرعية في علاقة الشباب بالفتيات، وحثه على تجنب الخلوة والتجاوز في الكلام وما إلى ذلك، إلا أنه لم يسلم من الانتقادات اللاذعة.

وقال مغردون إن النص القرآني واضح في حكم العلاقة بين الجنسين، واستشهدوا بقوله تعالى: “ولا متخذات أخدان”.

وأكد الكثيرون على أنه لا توجد صداقة بريئة بين الرجل والمرأة وأنه لا بد من الابتعاد عن اتباع خطوات الشيطان لأن ما يبدأ في مكان عام قد ينتهي بخلوة فمعصية فكارثة اجتماعية.

وأشار البعض أن التصريح استمرار لسلسلة فتاوى “الترند” ومواكبة الرأي السائد، دون الرجوع إلى الرأي الحقيقي للدين، لأن الفتوى بشأن جواز الصحبة نوع من التساهل حسبهم كون الإسلام كان واضحًا بشأن هذا الأمر.