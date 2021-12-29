“الصداقة بين الشاب والفتاة في مكان عام جائزة”.. فتوى تشعل مواقع التواصل!
أشعلت فتوى جديدة عن حكم الصداقة بين الشاب والفتاة في مكان عام، مواقع التواصل الاجتماعي، وأثارت جدلا واسعا عبر مختلف الشبكات بعد تأكيد جوازها.
وقال مجدي عاشور، مستشار مفتي جمهورية مصر إن “الصداقة بين الولد والبنت لو في مكان عام أو كافيه تجوز شرعاً”.
وأكد المفتي على ضرورة التعامل الأخوي بين الطرفين، مشددا على الشاب أن يعتبر الفتاة كأخته وأن لا يتعمد أذيتها في مشاعرها أو يفكر في ارتكاب شيء محرم معها، وهي بالمثل.
#مستشار_المفتى
الصداقه بين الولد والبنت حلال مدام هيحافظ عليها زى أخته ويكون مقابلتهم فى مكان عام مع الحفاظ على الضوابط الشرعية pic.twitter.com/A117vUsRDQ
— صائد الأخبار (@RIv2hGpeerDO5y4) December 24, 2021
وبالرغم من تركيز المفتي على ضرورة مراعاة الضوابط الشرعية في علاقة الشباب بالفتيات، وحثه على تجنب الخلوة والتجاوز في الكلام وما إلى ذلك، إلا أنه لم يسلم من الانتقادات اللاذعة.
وقال مغردون إن النص القرآني واضح في حكم العلاقة بين الجنسين، واستشهدوا بقوله تعالى: “ولا متخذات أخدان”.
قال ربنا {ولا متخذات أخدان}
صدق ربنا آمنا به سبحانه وكذب من وضع العمة pic.twitter.com/n040EDRtT2
— أحمـدْ_’ (@Ahmed_NMU) December 23, 2021
وأكد الكثيرون على أنه لا توجد صداقة بريئة بين الرجل والمرأة وأنه لا بد من الابتعاد عن اتباع خطوات الشيطان لأن ما يبدأ في مكان عام قد ينتهي بخلوة فمعصية فكارثة اجتماعية.
وأشار البعض أن التصريح استمرار لسلسلة فتاوى “الترند” ومواكبة الرأي السائد، دون الرجوع إلى الرأي الحقيقي للدين، لأن الفتوى بشأن جواز الصحبة نوع من التساهل حسبهم كون الإسلام كان واضحًا بشأن هذا الأمر.
حاسة إني في يوم هصحى ألاقي دار الإفتاء قالت إن مش مهم يكون في دين أصلا وهو ده اللي ناقص بجد 😂😂😂
يا حضرة المستشار إذا كان ربنا حرم النظرة، هيُبيح الكلام والصداقة إزاي؟ https://t.co/ZsmiLLyDCq
— آلاء الشعراوي (@alaakadry33) December 24, 2021