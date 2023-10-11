الصين تدعو لتسوية شاملة وسليمة للقضية الفلسطينية

جددت الصين يوم الثلاثاء دعوتها لتسوية “شاملة وسليمة” للقضية الفلسطينية على أساس حلّ الدولتين، مؤكدة ضرورة استئناف محادثات السلام.

وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية وانغ ون بين في تصريحه الدوري للصحافة:”أود أن أكرر أنه لإنهاء دائرة الصراع بين فلسطين وإسرائيل، من الضروري استئناف محادثات السلام، وتنفيذ حلّ الدولتين”.

قبل أن يحثّ على “السعي إلى تسوية شاملة وسليمة للقضية الفلسطينية، من خلال الوسائل السياسية في وقت مبكر”.

يأتي هذا في ظل استمرار عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الخامس، عقب تنفيذ المقاومة الفلسطينية لعملية “طوفان الأقصى” التي كبّدت المحتلّ ما يزيد عن 1200 قتيل.