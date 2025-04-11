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العالم

الصين ترفع الرسوم الجمركية على السلع الأمريكية إلى 125%

الشروق أونلاين
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الصين ترفع الرسوم الجمركية على السلع الأمريكية إلى 125%

ذكرت قناة الصين المركزية أن بكين سترفع الرسوم الجمركية الإضافية على السلع القادمة من الولايات المتحدة إلى 125%، ما يعد تصعيدا جديدا للحرب التجارية مع واشنطن.

وأعلنت لجنة التعرفة الجمركية التابعة لمجلس الدولة في الصين، في بيان الجمعة، عن تعديل نسبة الرسوم الإضافية المفروضة على الواردات الأميركية لتصل إلى 125%، ارتفاعاً من 84%، اعتباراً من 12 أفريل 2025.

ويأتي هذا القرار رداً على ما وصفته بكين بأنه “تصرف أحادي واستفزازي”، في إشارة إلى إعلان الحكومة الأميركية في 10 أفريل رفع ما يُعرف بـ”الرسوم الجمركية المتكافئة” على السلع الصينية إلى 125%.

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