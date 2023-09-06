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اقتصاد

الصين تمنع استعمال هواتف “أيفون” في أماكن العمل الحكومية

الشروق أونلاين
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الصين تمنع استعمال هواتف “أيفون” في أماكن العمل الحكومية
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هواتف أيفون

أصدرت السلطات في الصين أمرا بمنع استخدام هواتف “أيفون” وغيرها من علامات الهواتف الأجنبية، من قبل الموظفين الحكوميين في أماكن العمل.

ويأتي هذا الإجراء، حسب ما نقلته صحيفة “وول ستريت جورنال” يوم الأربعاء، كأحدث خطوة في “حملة بكين لتقليل الاعتماد على التكنولوجيا الخارجية”.

وتوقعت الصحيفة الأمريكية أن يلحق القرار الصيني أضرارا بنجاح شركة “أبل” المنتجة لهواتف “أيفون” في السوق الآسيوية الكبيرة.

وبدأت “أبل” في نهاية العام الماضي، خطة لنقل مصانع منتجاتها في الصين، إلى دول آسيوية أخرى على غرار فيتنام والهند.

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