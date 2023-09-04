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قريبا.. هواتف “أيفون” بمنافذ الشحن USB-C

الشروق أونلاين
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قريبا.. هواتف “أيفون” بمنافذ الشحن USB-C
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منافذ شحن جديدة لهواتف أيفون

تستعدّ شركة “أبل” لتحويل منفذ الشحن الخاص بهواتف “أيفون” إلى نظام USB-C، بعد تردّدها عن القيام بهذا التغيير لعدّة سنوات.

وسيتزامن هذا التغيير، حسب ما نقلته “بلومبيرغ” يوم الإثنين، مع الإطلاق الرسمي لهاتف “أيفون 15” بتاريخ 12 سبتمبر الجاري.

وسيستمر العمل بمنافذ هواتف “أيفون” الحالية لعدّة سنوات، قبل البدء في التخلص التدريجي من هذه المنافذ على هواتفها الذكية بشكل نهائي، يقول المصدر.

ويفرض الاتحاد الأوروبي على صانعي الهواتف المحمولة استخدام نظام USB-C لمنافذ الشحن قبل نهاية العام المقبل.

وستكون أجهزة “آبل” الجديدة متوافقة مع أجهزة الشحن التي تستخدمها مليارات الأجهزة غير التابعة للشركة.

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