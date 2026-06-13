الطريق السيار: إعادة حركة السير للمركبات الثقيلة على مستوى هذه النقطة بالبويرة

أعلنت الجزائرية للطرق السيارة اليوم السبت، 13 جوان، أن مصالحها باشرت إعادة فتح المنشأة الفنية 203 بذراع العطش بالبويرة، أمام حركة السير لمركبات الوزن الثقيل في اتجاه قسنطينة.

وتأتي إعادة فتح المنشأة بعد الانتهاء من أشغال صيانة فواصل الجسر وإزالة جميع اللافتات والإشارات الخاصة بالتحويل المؤقت التي كانت تخص هذا المقطع.

وأكدت الجزائرية للطرق السيارة أنه بذلك تكون الأشغال قد انتهت نهائيًا على مستوى المنشأة الفنية 203، مع عودة حركة السير بشكل عادي في الاتجاهين.