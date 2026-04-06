الظهور الأول لخامنئي وخريطة مفاعل ديمونة.. ما قصة الفيديو الذي قلب الشبكات؟

قلب مقطع فيديو وثّق الظهور الأول للمرشد الإيراني الأعلى الجديد مجتبى خامنئي، شبكات التواصل الاجتماعي، خاصة وأنه حرك فضول الكثيرين بسبب خلفيته.

يظهر خامنئي في المقطع الذي حقق ملايين المشاهدات في ظرف قياسي هو في طريقه إلى غرفة العمليات العسكرية، أين ينتظره عدد من قادة الحرس الثوري الإيراني، وفي خلفية المشهد خريطة لمفاعل ديمونة “الإسرائيلي” مثبتة على الجدار الرئيسي.

وقال نشطاء إن الفيديو يوحي بالاستعداد لاستهداف المفاعل، خاصة في ظل التصعيد العسكري المحتمَل، وتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي يتوعد بالجحيم لطهران في حال فشل المفاوضات.

ووفقا لتقرير حول صحة الأخبار نشره موقع الجزيرة نت فإن الفيديو الذي أثار جدلا واسعا، تم توليده باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، إذْ رصد فريق التحقق تشوهات بصرية واضحة في ملامح الأشخاص داخل غرفة العمليات، إضافة إلى حركات غير طبيعية وبطيئة للأفراد لا تتسق مع السلوك البشري الواقعي.

كما ظهرت تشوهات في خريطة مفاعل ديمونة، إضافة إلى أن الموقع الجغرافي لم يكن بالدقة المطلوبة التي يجب أن تكون في غرفة عمليات عسكرية.

وفي السياق ذاته، لم ترصد أي وسيلة إعلام إيرانية موثوقة نشر مقطع مماثل أو الإشارة إلى ظهور علني لمجتبى خامنئي، خصوصا في ظل التصعيد العسكري الجاري، وهو ما يضعف مصداقية الرواية المتداولة بشأن الفيديو.

ومساء الأحد 8 مارس الماضي، أكد عضو في مجلس الخبراء القيادي في إيران، الهيئة المكلفة باختيار المرشد الأعلى الجديد، أن اسم خامنئي سيظل مرشدا للبلاد، في إشارة واضحة إلى انتخاب مجتبى خلفا لوالده.

وفي مقطع فيديو بثته وسائل الإعلام الإيرانية، قال حسين علي إشكوري: “لقد حُسمت مسألة تحديد القيادة”. وأضاف: “سيظل اسم خامنئي مرشدا. لقد تم التصويت، وآمل أن تعلن السلطات النتيجة. لا داعي للقلق”.

