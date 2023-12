العالم الهولندي يتوقف عن التنبؤ بالزلازل لهذا السبب

توقف عالم الزلال الهولندي فرانك هوغربيتس عن التنبؤ بالزلازل منذ أزيد من شهر قائلا: “لا فائدة من أن نقوم بالتنبؤ بالزلازل بينما تستمر هذه المجزرة” في إشارة منه لما يحدث في غزة.

طيلة الأشهر الماضية لم تتوقف حساباته عبر مواقع التواصل الاجتماعي في “إكس” (تويتر سابقا) أو “فيسبوك” أو “يوتيوب” عن التدوينات والنشرات الخاصة بتوقعات الأنشطة الزلزالية التي تشهدها الكرة الأرضية؛ كما كان ينشر بانتظام نشرات فلكية دورية عبر حساباته.

ومع اندلاع الحرب في غزة بالسابع من أكتوبر، بدأ يغرّد بتدوينات حول القضية الفلسطينية وأصولها وتاريخها. واستمر في انتقاد قوة القصف الإسرائيلي على غزة، بل وحذر من أن قوة هذه التفجيرات ربما تتسبب بزلزال قوي بالمنطقة.

ومنذ 5 نوفمبر الماضي، توقف هوغربيتس عن التغريد أو نشر أي نشرات فلكية أو توقعات بأنشطة زلزالية، بالرغم من تعرض الكرة الأرضية خلال الأيام الماضية لهزات قوية بأماكن مختلفة.

قبلها بأيام نشر تغريدة على حسابه قال فيها إنه “يجب على العالم أجمع أن يتوقف ويطالب بوضع حد للإبادة الجماعية التي يتعرض لها سكان غزة”.

وأضاف أنه “لا فائدة من أن نقوم بالتنبؤ بالزلازل بينما تستمر هذه المجزرة. نحن نحاول إنقاذ الأرواح بينما يُقتل الآلاف من الناس، ولذلك قررنا إيقاف خدماتنا في الوقت الحالي”.

The whole world should stop and demand an end to the mass genocide of the people in Gaza. More than 10,000 civilians have been killed with no end in sight. This is not fighting terrorism. This is terrorism!

There is no point for us in doing earthquake forecasts while this…

— Frank Hoogerbeets (@hogrbe) November 2, 2023