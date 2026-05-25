العداء أنيس شوط يتأهل إلى ألعاب البحر الأبيض المتوسط 2026

نجح العداء الجزائري أنيس شوط في التأهل إلى منافسات 1500 م لألعاب البحر الأبيض المتوسط، 2026، المقررة بمدينة تارنتو.

وتأهل شوط بعد تحقيقه الحد الأدنى المطلوب خلال ملتقى دولي جرى الأحد، في بلجيكا.

وسجل العداء الجزائري، توقيتا قدره 3:34.80 دقيقة، محققا بذلك رقما شخصيا جديدا في اختصاص 1500 متر.

كما سمح هذا التوقيت لأنيس شوط بالتأهل إلى البطولة العربية لأقل من 23 سنة، المرتقبة في مصر.

ويأتي تأهل أنيس شوط، بعد يوم واحد فقط من نجاح مواطنته ناريمان عمارة في ضمان مشاركتها في سباق 800 متر للألعاب المتوسطية 2026.

وتقام منافسات ألعاب البحر الأبيض المتوسط ،2026 ستقام في مدينة تارنتو الإيطالية، خلال الفترة الممتدة من 21 أوت إلى 3 سبتمبر 2026.

