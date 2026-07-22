العدالة تعالج 3 قضايا إجرامية تتعلق بإضرام الحرائق

عالج القطب الجزائي الوطني لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة بمحكمة سيدي محمد، 3 قضايا إجرامية تتعلق بإضرام الحرائق في الأملاك الغابية.

وحسب ما ذكره بيان لنيابة الجمهورية لدى ذات الجهة القضائية، فقد أسفرت هذه القضايا عن صدور أوامر بإيداع 4 متّهمين رهن الحبس المؤقت.

وفي التفاصيل، تتعلّق القضية الأولى بجناية قصد إضرام النار عمدًا في الأحراش الغابية بولاية قسنطينة، من طرف المتّهمين بن فوشال صابر أيوب وبوغرابة عبد الرحمن.

حيث تم استرجاع مقطع فيديو يوثق هذين الشخصين، وهما يقومان بإضرام النار بمكان وقوع الحريق، يقول المصدر.

أما القضية الثانية، فهي تتعلق بقيام المدعو لمويسي فاروق بإضرام النار في الأحراش الغابية والأشجار بطرق الصومام في قسنطينة أيضا. وذلك بعد استرجاع مقطع فيديو يوثق قيامه بإضرام النار بمكان نشوب الحريق.

وتتعلق القضية الثالثة، بتوقيف المدعو بن خليفة سيف الدين، متلبسًا بإضرام النار في كومتين من الأسلاك النحاسية، بمحاذاة المسار الأرضي للخط الرابط بين ولايتي قسنطينة وعنابة. ما أدى إلى إتلاف هكتارين من الأشجار ضمن الغطاء الغابي.

وبعد تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة، تم فتح تحقيق قضائي من أجل جناية القيام بأفعال تخريبية تستهدف تعريض حياة الأشخاص وأمنهم وممتلكاتهم للخطر. التي تصل عقوبتها إلى الإعدام. وجناية وضع النار عمدًا في الأملاك الغابية للدولة.