العرباوي يستقبل نائب رئيس مجلس شؤون الدولة الصيني (فيديو)

استقبل الوزير الأول، نذير العرباوي، الثلاثاء بقصر الحكومة، نائب رئيس مجلس شؤون الدولة بجمهورية الصين الشعبية، ليو غوه.

وحسب بيان لمصالح الوزير الأول فإن الزيارة تندرج في اطار متابعة تنفيذ مخرجات زيارة الدولة التي قام بها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، إلى الصين في جويلية 2023.

وعقد الجانبان جلسة عمل تم خلالها “إجراء تقييم شامل لعلاقات التعاون القائمة بين البلدين والوقوف على واقعها وآفاقها”.

كما ثمن الجانبان “ما تم تحقيقه من مكاسب يترجمها حجم مستوى التعاون الاقتصادي بين البلدين” وشددا على “أهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، لاسيما في بعدها الاستثماري بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الصديقين”.