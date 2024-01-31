“العقار الصناعي لمن يطلبه”.. خطوة واحدة تسبق التسجيلات!

مراجعة وضعية القطع الأرضية وتحيين المنصّات المحلّية وفرق للمعاينة

تسابق الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار الزمن لإطلاق العرض التدريجي للعقار الموجّه للاستثمار قبل نهاية شهر مارس المقبل، كأقصى تقدير أي خلال الثلاثي الأوّل للسنة الجارية، وهو موعد فتح باب تسجيل الطلبات في المنصّة الرقمية للمستثمر للراغبين في الاستفادة من أرض صناعية، مؤكّدة أن “الأراضي ستكون متوفّرة بمساحات تستجيب لطلبات المتعاملين الاقتصاديين ورجال الأعمال حاملي المشاريع”، “وسيتم رفع الوفرة تدريجيا وعلى مراحل”.

وبالموازاة مع ذلك تعمل مصالح ولاة الجمهورية بالولايات على ضبط آخر الروتوشات لضمان جاهزية العقار، من خلال مراجعة وضعيات القطع الأرضية وضمان خلوّها من أي عائق تقني أو قانوني لأجل تسريع وتسهيل عملية إنجاز المشاريع من طرف المستثمرين بمجرد استلام قطعهم الأرضية.

كما يُتابع الولاة والذين يُنسّقون بشكل دوري مع ممثلي الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عملية مراجعة المنصة الرقمية المحلية للاستثمار التي تضم الأوعية العقارية المتاحة للاستثمار في كل من المناطق الصناعية، مناطق النشاطات، المناطق الحضرية، مناطق التوسع السياحي وتنصيب فرق المعاينة الميدانية لكل الأرضيات المتاحة في المنصة قصد التأكد من قابلية استغلالها الفوري وأن لا تشوبها أي عوائق طبيعية أو تكنولوجية.

ويقول رئيس الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار عمر ركّاش في تصريح لـ”الشروق” إن إطلاق العرض العقاري عبر المنصّة الرقمية سيكون قبل نهاية شهر مارس المقبل، مشدّدا على أن العملية ستتم على مراحل، والعرض سيكون تدريجيا، يعني على دفعات وسيُحيّن دوريا، وبصفة مستمرة للسماح للمستثمرين بالتكيف مع الإجراءات الجديدة الخاصة بعملية التسجيل والمنح، وكذا لإنضاج الدراسات الخاصة بالمشاريع ودفتر الشروط ذي الصلة.

ويشدّد ركّاش على أن العمل يتم على قدم وساق وبتنسيق كبير مع ولاة الجهورية لتهيئة وتحيين الوفرة العقارية، وسيتم الإفراج بشكل دوري عن مساحات عقارية أخرى على مراحل، مطمئنا بأن العقار “سيكون متوفّرا لطالبه وأن جهودا كبرى تُبذل على هذا المستوى”.

وفي سياق ذي صلة، وكمثال عن ذلك، كان قد ترأس عيسى عزيز بوراس والي ولاية أولاد جلال الأحد 28 جانفي 2024، الاجتماع المخصص لتحضير الإطلاق التدريجي للعرض الموجه للاستثمار بحضور عدّة مسؤولين بالولاية على غرار الأمين العام للولاية ورئيس الديوان ومدير الصناعة ومدير أملاك الدولة ومدير مسح الأراضي والحفظ العقاري ومدير السياحة والصناعات التقليدية وممثل الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار التحضير للإطلاق التدريجي للعرض العقاري الموجه للاستثمار عبر المنصة الرقمية التي تمّ إسناد تسيّيرها للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار والتي توفر فرص الاستثمار في الجزائر من خلال العرض العقاري والتحفيزات والمزايا المرتبطة بالاستثمار وكذا الإجراءات ذات الصلة.

وتضمنت التعليمات ضرورة مراجعة وضعيات القطع الأرضية وضمان خلوّها من أي عائق تقني أو قانوني لأجل تسريع وتسهيل عملية إنجاز المشاريع من طرف المستثمرين بمجرد استلام قطعهم الأرضية.

وفي السياق نفسه، وتحضيرا لدخول المنصة الرقمية الوطنية للاستثمار حيز الخدمة تم عقد اجتماع مساء الاثنين 22 جانفي 2024 بحضور كل من الواليين المنتدبين لعين وسارة ومسعد، ومسؤولين آخرين محلّيين، تم من خلاله مراجعة المنصة الرقمية المحلية للاستثمار التي تضم الأوعية العقارية المتاحة للاستثمار في كل من المناطق الصناعية، مناطق النشاطات، المناطق الحضرية، مناطق التوسع السياحي.

هذا وفي إطار اتفاقية التنسيق والتعاون المبرمة بين الطرفين، كانت الوكالة الجزائرية للاستثمار قد اجتمعت مع وفد هام من مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري برئاسة كمال مولى وحضور نواب الرئيس والأمين لعام للمجلس، وخصص هذا اللقاء لشرح آليات تنفيذ النصوص التطبيقية للقانون المتعلق بالعقار الاقتصادي وكذا الاستعدادات التقنية للوكالة من أجل بداية استقبال الطلبات عبر المنصة الرقمية للمستثمر.