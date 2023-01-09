العقد الجديد لـ “بن ناصر” بِالتفصيل

يبقى الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر أحد أكبر اللاعبين الذين تتطرّق إليهم الصحافة الإيطالية.

ويرتبط متوسّط الميدان بن ناصر (25 سنة) مع نادي ميلان آسي الإيطالي بِعقدٍ، بدأت مدّته في صيف 2019 وتنقضي في صيف 2024. وبِراتب سنوي يبلغ نحو 1.5 مليون أورو.

وتتفاوض إدارة “الروسونيري” مع الدولي مع الجزائري منذ أكثر من سنة لِتمديد العقد، لكن بِلا طائل.

وفي تقرير لِصحيفة “لا غازيتا ديلو سبورت” الإيطالية نشرته، الإثنين، فإن بن ناصر على بعد خطوة من تجديد العقد.

وأوضحت أن مسؤولي نادي الأحمر والأسود اقترحوا عقدا جديدا يمتدّ حتى صيف 2027، مع رفع أجرة بن ناصر إلى رقم 4.2 مليون أورو سنويا، وخالية من الضّرائب. يُضاف إليها رقم 300 ألف أورو يُمثّل قيمة المنح (4.5 مليون أورو سنويا في المجموع).

وبِخصوص الشرط الجزائي، والقيمة المالية التي يُسدّدها أي طرف في حال إقدامه على فسخ العقد قبل الآوان. فيلتزم صاحب هذا القرار (بن ناصر أو الإدارة) بِتسديد مبلغ 50 مليون أورو إلى الطرف الآخر. لكن هذا البند لن يُطبّق حتى يحين موعد سوق الانتقالات الصيفية لِعام 2024، وفقا للمصدر.

هذا وكان بن ناصر قد قدّم عروضا فنية طيّبة في مباراة فريقه الميلان والضيف نادي روما، سهرة الأحد. بِرسم الجولة الـ 17 من عمر البطولة الإيطالية.

وأخرج المدرب ستيفانو بيولي لاعبه بن ناصر في الدقيقة الـ 71، وحينها كان فريقه ميلان آسي مُتقدّما في النتيجة بِهدف لِصفر. قبل أن ينتفض الزوّار ويُسجّلون هدفَين في الأنفاس الأخيرة للمواجهة (87 و90+2)، ويُنهونها بِتعادل ثمين (2-2). ما يُبيّن وزن الدولي الجزائري في صفوف الميلان.

وكتب بن ناصر بعد ظهيرة الإثنين في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “اشتقت إلى اللّعب في سان سيرو. نحن لا نُطأطئ الرّؤوس”. وقد يُفهم من ذلك أن الدولي الجزائري سيُواصل المغامرة مع “الروسونيري” بِتجديد العقد.

وقبل مباراة روما، لم يلعب إسماعيل بن ناصر وفريقه الميلان مباراة رسمية في ميدان “سان سيرو” منذ الـ 13 من نوفمبر الماضي، تاريخ مواجهة فيورنتينا في منافسة “الكالتشيو”. عِلما أن اتحاد الكرة الإيطالي أوقف بعدها المسابقات المحلّية بِسبب تنظيم قطر لِكأس العالم 2022.