العلاقة بين ديلور وإدارة نيس تتكهرب

ساءت العلاقة بين اللاعب الدولي الجزائري أندي ديلور ومسؤوليه في نادي نيس الفرنسي.

وغاب المهاجم ديلور، الأربعاء، عن تدريبات فريق الأحمر والأسود، وهو ما أغضب الإدارة التي تعتزم معاقبة الدولي الجزائري. كما ذكرته الصحيفة المحلّية “نيس ماتان”.

ويرغب ديلور في تغيير الأجواء خلال سوق الانتقالات الشتوية لِشهر جانفي الحالي، حيث تتحمّس إدارة نادي نانت الفرنسي لِانتدابه.

ويكون مسؤولو نادي نيس قد حالوا دون انتقال ديلور نحو نانت لِسبب أو آخر، وهو ما نجم عنه تكهرب العلاقة بين الطرفَين.

ويرتبط أندي ديلور (31 سنة) مع نادي نيس بِعقدٍ، بدأت مدّته في صيف 2021 وتنقضي في الفصل ذاته من عام 2024.