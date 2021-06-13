الغرافة القطري يضع قديورة في ورطة عشية تصفيات “المونديال”

قرر التخلي عنه رفقة سفيان هني

كرت تقارير إعلامية قطرية أن نادي الغرافة قرر رسميا التخلي عن الدوليين الجزائريين عدلان قديورة وسفيان هني، هذه الصائفة، حيث ترغب إدارة النادي في ضخ دماء جديدة في صفوف الفريق تحسبا للموسم الجديد.

وقالت صحيفة “استاد الدوحة” إن الجزائري سفيان هني بات خارج حسابات نادي الغرافة بعد موسمين لم يقدم فيهما اللاعب الأداء المأمول حيث يسعى الفهود للتعاقد مع لاعب بديل في الانتقالات الصيفية المقبلة، مشيرة إلى أن هني سيلتحق بالمحترفين الإيفواري ويلفرد كانون والجزائري الآخر عدلان قديورة والكوري الجنوبي كوجاتشول الذين تقرر عدم استمرارهم مع الفريق حيث يتوقع الإبقاء فقط على المهاجم الإيفواري جوناثان كودجيا الذي مازال متبقيا في عقد موسم آخر.

وإذا كان هني قد غاب عن صفوف المنتخب الوطني في الأعوام الأخيرة، فإن قديورة يعتبر من بين اللاعبين المراهن عليهم من طرف مدرب المنتخب الوطني جمال بلماضي، وبالتالي فإن رحيله عن ناديه الحالي الغرافة القطري والتحاقه بفريق جديد هذه الصائفة قد يؤثر على مستواه الفني عشية انطلاق تصفيات كأس العالم 2022، في سبتمبر القادم.

وسيستضيف المنتخب الوطني نظيره الجيبوتي يوم الفاتح من سبتمبر المقبل، بملعب مصطفى تشاكر بالبليدة ابتداء من الثامنة ليلا، في إطار الجولة الأولى من تصفيات المونديال قبل شد الرحال إلى العاصمة واغادوغو لمواجهة بوركينا فاسو.

ورغم أن قديورة طرد في اللقاء الودي الأخير للمنتخب الوطني أمام تونس، فضلا عن تألق بلقبلة وزروقي، إلا أن المدرب بلماضي لا يزال متمسكا بخدمات اللاعب المعروف باسم “الدبابة”، حيث لم يتوان في الإشادة به خلال ندوته الصحفية التي سبقت التربص الأخير، حيث قال في هذا السياق: “قديورة معنا لحد الآن، مثل زلاتان لديه 39 سنة ويلعب كمهاجم ويقدم الكثير لفريقه ويحتاج الكثير من القوة البدنية.. هناك أيضا هيلتون الذي يلعب كمدافع، اليوم كرة القدم تطورت وطريقة التعافي أصبحت أفضل”، وأضاف: “لا أهتم بالسن.. كبير أو صغير المهم أن تقدم أداء كبيرا وأن تكون عند حسن الظن.. المنافسة موجودة في كل المناصب في المنتخب حتى بلقبلة وعبيد يمكنهما لعب في نفس منصبه”.

وكان الغرافة تعاقد مع هني في صيف العام 2019 قادما من نادي سبارتاك موسكو الروسي إلا أن اللاعب لم يظهر بالمستوى الذي يلبي الطموحات، في وقت التحق عدلان قديورة الذي سيحتفل يوم 12 نوفمبر القادم بعيد ميلاده الـ 35، بالنادي القطري في ذات السنة قادما من فريق نوتينغهام فورست الإنجليزي.