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الجزائر
على خلفية حادثة تدنيس العلم الوطني

الغلق الفوري وسحب رخصة الاستغلال من فندق “The Legacy” في حيدرة

الشروق أونلاين
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الغلق الفوري وسحب رخصة الاستغلال من فندق “The Legacy” في حيدرة
أرشيف
فندق The Legacy

أعلنت وزارة السياحة والصناعة التقليدية يوم السبت في بيان، عن تنفيذ قرار بالغلق الفوري مع سحب رخصة الاستغلال من فندق “The Legacy” في حيدرة بالعاصمة. على خلفية حادثة تدنيس العلم الوطني.

وحسب ما جاء في البيان، فقد باشرت الوزارة كافة الإجراءات المخولة لها، للتقصي في الحادثة والوقوف على حيثياتها. حيث أسدت وزيرة القطاع تعليمات بالتنقل الفوري إلى المؤسسة الفندقية.

كما تمّ تشكيل لجنة تحقيق ميدانية برئاسة المفتش العام بالوزارة، ومديرة السياحة والصناعة التقليدية بولاية الجزائر. قصد استقصاء الوقائع وإعداد تقرير مفصل بشأنها.

وبناء على ذلك، عقدت الوزيرة اجتماعا لدراسة نتائج المعاينة الميدانية، لتتمّ “مباشرة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة. بالتنسيق مع السلطات الولائية المختصة، لتنفيذ إجراء الغلق الفوري و سحب رخصة الاستغلال”.

وأكدت وزارة السياحة والصناعة التقليدية في ختام بيانها، على “التزامها الصارم بضمان احترام القوانين والأنظمة المؤطرة للنشاط الفندقي. وعدم التساهل مع أي سلوك أو تصرف من شأنه المساس برموز الدولة”.

يأتي هذا عقب تداول مقطع فيديو يظهر فيه شخص وهو يسير على الراية الوطنية المرسومة على أرضية الفندق المذكور، خلال تنظيم حفل خاص، مخلّفا موجة من الاستنكار على منصات التواصل الاجتماعي.

وسارعت إدارة الفندق على إثر ذلك، إلى إصدار بيان أكدت فيه أن “الصور المتداولة لا تعكس موقف المؤسسة الفندقية، ولا قيمها الثابتة في احترام العلم الوطني ورموز الدولة الجزائرية”.

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