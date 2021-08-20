“الفار” في بطولتنا الموسم القادم.. ونظام الكتروني لتعيين الحكام

نائب رئيس لجنة التحكيم بالفاف محمد بيشاري يكشف

قال نائب رئيس لجنة التحكيم للاتحاد الجزائري لكرة القدم، محمد بيشاري أن الموسم الكروي القادم سيتم خلاله تطبيق تقنية الفيديو “الفار” في كل لقاءات الرابطة المحترفة الأولى.

كشف الجمعة محمد بيشاري الحكم الدولي الأسبق والذي يشغل منصب نائب رئيس لجنة التحكيم للاتحاد الجزائري لكرة القدم في تصريح للإذاعة الوطنية الجمعة أن الموسم الكروي 2021 – 2022، سيعرف دخول تقنية الفار حيز التنفيذ، وهو ضمن عديد المشاريع المستقبلية في سلك التحكيم، والتي تسعى الفاف، رفقة لجنة التحكيم لتجسيدها، وأبرزها اعتماد تقنية “الفار” الموسم المقبل.

وأضاف أن هذه التقنية ستكون متواجدة في كل الملاعب التي تحتضن مباريات المحترف الأول وبالتالي فإن الأخطاء التي نشاهدها في ملاعبنا ستتقلص بنسبة كبيرة، وهو الهدف الذي نسعى لتحقيقه منذ مجيئنا إلى لجنة التحكيم، مشيرا أن هيئته ستعتمد انطلاقا من الموسم المقبل، على تطبيق نظام الكتروني خاص بتعيينات الحكام بطريقة آلية.

الحكم الدولي السابق اعتبر أن بداية مهمته في لجنة التحكيم، كانت صعبة، لكن الأمور عادت إلى نصابها، مع مرور الجولات، والأمور تسير على أحسن ما يرام، حيث تم تعيين العديد من الحكام الشباب.

بيشاري قال أيضا أن أبواب اللجنة مفتوحة لكل الكفاءات المتواجدة عبر الوطن: “أؤكد للجميع أن الأبواب مفتوحة للجميع بداية بالحكام الدوليين السابقين على غرار حيمودي وبنوزة وزكريني وغيرهم، إضافة إلى الكفاءات الأخرى وخاصة الذين تقدموا في السن على مثل كوسة، وبلعيد لكارن ليفيدوا الجميع بتجربتهم الكبيرة في الميادين.

وأشار الدولي السابق على اختيار أحسن الحكام في لقاءات الصعود إلى القسم الأول التي حكم اغلب اللقاءات فيها حكام دوليون أثبتوا طوال الموسم جدارتهم فوق الميدان، معتبرا أن بعض الحكام قرروا التوقف نهائيا عن التحكيم ونحن في حاجة ماسة إلى خدماتهم الموسم القادم.

كما تحدث عن الحكم عبيد شارف الذي عاد بقوة هذا الموسم، مؤكدا أنه كان له حديث صريح معه وعاد بقوة وهو خاليا يدير اغلب اللقاءات المصيرية، مثنيا على الحكم غربال الذي يعتبر أحسن حكم حاليا بدليل إدارته لنهائي كأس الرباطة بين القبائل ومقرة.