“الفاف” تتجه نحو المدرسة الإسبانية لخلافة بيتكوفيتش

"الاتحاد الجزائري" يفعّل "الخطة ب" في انتظار حسم ملف الناخب الوطني:

علمت “الشروق” من مصادر مطلعة أن الاتحاد الجزائري لكرة القدم شَرَع في وضع خطة عمل بديلة تحسباً لأي تعثر قد تشهده المفاوضات الجارية مع الناخب الوطني، السويسري فلاديمير بيتكوفيتش. وفي ظل حالة الترقب التي تسود أروقة “الفاف”، تتجه الأنظار نحو المدرسة الإسبانية كخيار استراتيجي لخلافة التقني السويسري، حيث وضعت الهيئة الفيدرالية في مفكرتها أسماء تدريبية “عالمية” لضمان استمرارية المشروع الرياضي وإعادة الهيكلة الفنية.

ولا يزال الاتحاد الجزائري ينتظر الرد النهائي من بيتكوفيتش حول المقترحات الجديدة التي قُدمت له مؤخراً. وتأتي هذه الخطوات بناءً على المخرجات والتوصيات التي انبعثت من اجتماع اللجنة الفنية، والتي ضمت عدداً من كبار التقنيين والخبراء، يتقدمهم الناخب الوطني الأسبق الشيخ رابح سعدان؛ حيث حرصت اللجنة على تقديم ورقة طريق تهدف إلى تصحيح المسار وتحديد أطر العمل المستقبلي لكتيبة “الخضر”.

من جهة أخرى، كشفت مصادرنا أن منتخبات أجنبية تتابع عن كثب مستقبل بيتكوفيتش مع “محاربي الصحراء” حيث تسعى اتحادات كروية شاركت مؤخراً من منافسات كأس العالم للاستفادة من خدمات التقني السويسري؛ إذ يتواجد ضمن دائرة المترقبين منتخبان من قارة آسيا ومنتخب إفريقي آخر، وتترقب جميعها الحسم النهائي في موقفه مع الكرة الجزائرية للتحرك رسمياً ونقله إلى دكة قيادتها الفنية.