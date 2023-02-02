الفرنسية ماريون لاليس منسقة لمناهضة الكراهية ضد المسلمين

أعلن الاتحاد الأوروبى تعيين الدبلوماسية الفرنسية ماريون لاليس، منسقة جديدة لمناهضة الكراهية والتمييز الفردي والبنيوي ضد المسلمين.

وقالت المفوضية الأوروبية في بيان أن لاليس ستعمل مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والمؤسسات الأوروبية.

وأيضا مع المجتمع المدني والأوساط الأكاديمية من أجل تعزيز التصدي للكراهية ضد المسلمين.

وأضافت أن المنسقة الجديدة ستكون نقطة الاتصال الرئيسة للمنظمات العاملة في هذا الشأن في الاتحاد الأوروبي.

ونقل البيان عن مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون المساواة هيلينا دالي القول إن مهمة المنسقة الجديدة تتضمن مواجهة الكراهية والتمييز الهيكلي والفردي ضد المسلمين.

وأضافت: “يجب أن نحارب الكراهية ضد المسلمين في جميع مجالات الحياة بما في ذلك التعليم والتوظيف والسياسة الاجتماعية”.

وتابعت: “علينا أيضا جمع البيانات بشأن كراهية المسلمين والتمييز ضدهم ومعالجة تلك الجوانب”.

الناطق باسم الاتحاد يشيد بتمكن لاليس من العربية

ورحّب الناطق الرسمي للاتحاد الأوروبي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لويس بوينو، بتعيين المنسقة الجديدة.

وقال في تغريدة نشرها عبر حسابه على تويتر، إن هذا الأمر سيعزز محاربة الكراهية والتمييز الفردي والبنيوي ضد المسلمين في الاتحاد الأوروبي.

كما أشاد بتمكن لاليس من تحدث اللغة العربية.

من جانبها، رحبت ماريون بتعيينها، وقالت في تغريدة على تويتر: “يشرفنى أن يتم تعييني اليوم كمنسق جديد للاتحاد الأوروبي لمكافحة الكراهية والتمييز ضد المسلمين“.

وأضافت: “موضوع مهم يتطلب جهودنا والتزامنا المشترك“.

نبذة عن ماريون لاليس

يذكر أن لاليس درست في كلية الدراسات الشرقية والإفريقية في جامعة لندن وكلية أوروبا وجامعة تولوز لو ميريل كما درست اللغة العربية في فرنسا ودول عربية وتتحدثها بطلاقة.

وشغلت منصب نائب سفير الاتحاد الأوروبي في اليمن كما شغلت مناصب مختلفة في بعثات الاتحاد الأوروبي إلى غانا وموريتانيا والمغرب، ضمن برنامج المساعدة الأوروبية للقبارصة الأتراك.

تتمتع بخبرة كبيرة في العمل الوثيق مع منظمات المجتمع المدني داخل الاتحاد الأوروبي والعالم الإسلامي.

التمييز ضد المسلمين فى الاتحاد الأوروبي

وأشار البيان الأوروبي إلى أنه وفقا لتقارير المنظمات الدولية والمجتمع المدني والدراسات الأخيرة لا يزال هناك تعصب ضد المسلمين والتمييز ضدهم في الاتحاد الأوروبي.

بالإضافة إلى أشكال أخرى من التمييز كالوصول إلى العمل أو التعليم خصوصا.

وفي عام 2015 أنشأت المفوضية منصب المنسق المعني بمكافحة الكراهية ضد المسلمين.

وجاء تعيين لاليس في المنصب الجديد بعد أيام من أزمة دولية وعالمية أثارها عدد من المتطرفين في السويد والدنمارك بعد حرق القرآن الكريم.

وقبل أيام، أحرق زعيم حزب “الخط المتشدد” الدنماركي اليميني المتطرف راسموس بالودان نسخة من القرآن قرب السفارة التركية بستوكهولم، تحت حماية مشددة من الشرطة.

وأثار حرق القرآن جدلاً واسعاً وغضباً عارماً في العالم الإسلامي، وخرجت تظاهرات في دول مختلفة أبرزها تركيا.